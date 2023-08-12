Залетное задание: в чем цель атак украинских БПЛА на Москву

В пятницу, 11 августа, пресечена попытка украинских властей нанести удар с помощью БПЛА по территории Москвы. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и разрушений нет, последствия крушения устранили экстренные службы. С военной точки зрения украинские удары не имеют «ни малейшего значения», а нужны они для того, чтобы отвлечь собственное население от больших потерь и неудачного наступления, отмечают эксперты. В зоне спецоперации в этот день наши войска продвинулись вперед в районе Купянска, а также успешно отразили 17 массированных атак противника.

Попытка теракта

Днем 11 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом объекта на территории Москвы, заявили в Минобороны РФ.

— БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы, — уточнили в военном ведомстве.

Сотрудники полиции на месте падения беспилотного летательного аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Попытки атак БПЛА на Москву проводятся ВФУ с начала мая. Инциденты с дронами были зафиксированы в районе Кремля и комплекса Москва-Сити, а также в жилых районах. БПЛА уничтожались в Новой Москве и Подмосковье. Минобороны называло такие атаки террористическими и заявляло о причастности к ним официальных украинских властей.

Атаки дронов на Москву и другие города позволяют украинским властям поддерживать иллюзию боевой активности, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— С военной точки зрения эти налеты не имеют ни малейшего значения, — объяснил он. — На фоне сорвавшегося контрнаступления, катастрофических потерь и того, что на военном языке называется «кризисом фронта», такие террористические удары по городам, гражданской инфраструктуре и морским целям позволяют создавать у собственного населения ощущение, что Украина по-прежнему активно наступает. Взбадриваются и западные СМИ, которые получают очередной информповод.

Сотрудники полиции у поврежденного здания делового центра Москва-Сити в результате атаки украинских беспилотников Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам эксперта, еще одна цель атак — оказать деморализующее воздействие на население, породив волну недовольства.

— По их замыслу, мы должны испытывать дискомфорт, который конвертируется в давление на власть. Но и здесь они просчитались, реакция противоположная той, которую они хотят видеть, — считает Владислав Шурыгин.

На подступах к Купянску

Комментируя ситуацию в зоне проведения СВО, Минобороны РФ 11 августа заявило, что российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье.

В районах населенных пунктов Торецк в ДНР, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВФУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.

На купянском направлении российские войска продолжали наступление на широком фронте, улучшив тактическое положение, на других направлениях успешно отбивали атаки противника.

— Успешно отражены четыре атаки и контратаки подразделений механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВФУ в районах населенных пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое.

На южнодонецком направлении группировкой войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.

Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВФУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное в ДНР.

На запорожском направлении отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВФУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВФУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная в ЛНР.

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 575 бойцов ВФУ и 38 единиц техники, включая боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», САУ М109 Paladin производства США и Krab польского изготовления.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВФУ в 139 районах. Российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 16 украинских БПЛА.

Несчастливый «британец»

Трофейные британские боевые бронеавтомобили Mastiff добыты нашими военнослужащими в ходе ожесточенных боев за Новодонецкий. Вскоре их передадут на изучение нашим специалистам. Перед отправкой машин в тыл корреспондент «Известий» Кирилл Ольков выяснил, чем западная техника отличается от нашей.

Бронекорпус «Мастифа» разделен на обитаемое боевое отделение и двигательный отсек. Внутри машины размещается до девяти человек. На бортах с каждой стороны расположены по три наблюдательных окошка, а также бойницы для ведения огня из стрелкового оружия.

Британский боевой бронеавтомобиль Mastiff Фото: REUTERS/Ben Birchall

В открытой башне можно установить автоматический станковый гранатомет или пулемет.

Новодонецкий «Мастиф» подорвался на мине и был покинут экипажем.

— Взрыв произошел с левой стороны автомобиля. Боевики бросили бронеавтомобиль со всем боекомплектом. Личный состав убежал, — рассказал боец с позывным Ром 36.

Бойцы тут же называют главный недостаток «британца».

— Самое уязвимое место — ходовая часть. Подорвавшись на мине и потеряв всего два колеса, она не смогла продолжить движение. Наша бронетехника может на двух колесах уходить от противника, она в состоянии ехать, — подчеркнул Ром 36.

«Мастиф» буквально напичкан электроникой. Бойцы говорят, что в нем комфортно: можно ехать с кондиционером, есть удобные сиденья, но в бою, по их словам, всё это не требуется.

Боец Ром 36 считает, что у машины высокий силуэт и она слишком грузная. По этим причинам у «Мастифа» низкая маневренность, а силуэт увеличивает вероятность попаданий по нему.