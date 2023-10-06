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Средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили беспилотник ВСУ около Крыма
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Средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили беспилотник ВСУ около Крыма

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неподалеку от Крыма. Об этом 6 октября сообщает Telegram-канал Минобороны России.

«Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», ― сказано в сообщении.

Этим же вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО в Севастополе отразили атаку ВСУ со стороны моря.

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Также 6 октября Минобороны РФ сообщило, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Украинская сторона предпринимает и другие попытки атаки на полуостров. Это происходит на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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