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Морская авиация ЧФ уничтожила 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Морская авиация Черноморского флота уничтожила два плавательных средства и 13 диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадки десанта на побережье Крыма. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Диверсанты были уничтожены 4 октября.

Кроме того, с 29 сентября по 6 октября истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России и средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский штурмовик Су-25 был уничтожен на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

«Средствами ПВО в течение недели перехвачены 39 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты «Нептун», — добавили в МО РФ.

Также в течение недели были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 320 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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4 октября Минобороны РФ сообщило, что самолеты ВКС пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Других подробностей не сообщалось.

Позднее в тот день ФСБ России сообщила, что одним из участников диверсионной группировки был захвачен в плен и допрошен. По словам диверсанта, его группа собирались снять фото и видео на фоне украинского флага на территории полуострова.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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