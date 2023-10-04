В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ
В Крыму предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинской военной разведки. Об этом 4 октября сообщила ФСБ России.
«Предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы главного управления разведки министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств», — говорится в сообщении.
Одного из участников группировки захватили в плен и допросили. По его словам, ДРГ намеревалась снять фото и видео на фоне украинского флага в Крыму.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что самолеты воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
В ночь на 10 сентября силы российской авиации ликвидировали три военных катера ВСУ возле острова Змеиный в Черном море. Суда американского производства Willard Sea Force с украинским десантом на борту направлялись в сторону крымского побережья.
Также 10 сентября над акваторией Черного моря сбили восемь украинских беспилотников вблизи побережья Крыма. Их целями были гражданские объекты инфраструктуры на территории РФ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.