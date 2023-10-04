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Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ночью 4 октября были пресечены попытки киевского режима совершить атаки по объектам на территории РФ. В частности, самолеты воздушно-космических сил (ВКС) России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем сообщило Минобороны РФ.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь был перехвачен и уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями.

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Ранее 4 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью силами ПВО был уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянским районом. По его словам, в результате попытки атаки беспилотника никто не пострадал, также не обнаружено никаких разрушений инфраструктуры.

Той же ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средствами ПВО были сбиты цели над Белгородом и Белгородским районом. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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