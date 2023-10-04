Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

В Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) России был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 4 октября сообщает губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ пытались совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», ― пишет Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате попытки атаки беспилотника никто не пострадал, также не обнаружено никаких разрушений инфраструктуры. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, 3 октября, над Брянской областью средства ПВО сбили украинский БПЛА. 2 октября в регионе также была пресечена попытка атаки ВСУ с помощью БПЛА. Он был уничтожен над Трубчевским районом.

До этого, 30 сентября, губернатор Богомаз сообщал, что в результате атаки киевского режима в регионе нарушено энергоснабжение.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.