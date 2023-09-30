«ПВО работает хорошо — мы ей доверяем»

Таблички «Мины!» вдоль отремонтированного шоссе, знаменитый танк, сгоревший в арке многоэтажки, открытые группы в детсадах, первые заработки и слабые раскаты отдаленной артиллерийской канонады. Большая часть территории ЛНР была освобождена весной и летом прошлого года, но крупные города — Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Кременная, десятки поселков и сел находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения . Поэтому там хоть и со сложностями, но активно идут восстановительные работы — ремонтируются соцобъекты и коммуникации, строятся дороги. «Известия» проехали по прифронтовым территориям и посмотрели, как там живут люди, узнали насколько успешно их прикрывает ПВО и что поразило итальянцев в новых регионах России .

Дорожный знак

Виды вдоль дороги из Луганска в Северодонецк в ЛНР до сих пор фронтовые. На обочинах шоссе много табличек «Мины!» . В лесу перед въездом в город целы украинские блиндажи, смотрящие амбразурами на шоссе. На этом фоне новое дорожное покрытие со свежей разметкой и современными отбойниками просто поражает .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дорогу построили за пять месяцев. Работы на критически важном участке трассы Р-66 от Луганска до села Орехово стартовали в начале апреля и закончились в первые дни сентября.

До конца года в ЛНР восстановят 180 км дорог и 14 искусственных сооружений .

В Донбассе они многими воспринимаются как железное доказательство того, что республики, несмотря на разрушения и продолжающиеся боевые действия, рано или поздно будут полностью восстановлены и интегрированы в Россию. И процесс этот уже не остановить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы смотрим на этот асфальт и понимаем, что все эти годы воевали не зря , — рассказывает офицер ВС РФ Антон из Луганска, который согласился нас подвезти. — При Украине дорог не строили, да и остальное киевские власти мало интересовало. Сейчас у нас восстанавливают школы, уже реконструировали главные улицы в Луганске, полностью перестроили сквер имени Героев «Молодой Гвардии» . Там теперь есть отличные спортплощадки, и на них полно детей.

Офицеры, с которыми мы познакомились в одном из придорожных кафе, рассказали нам, как были удивлены нашими дорогами итальянские журналисты .

— Мы не могли понять, затем они начали щупать, а затем и снимать на видео дорожное покрытие , — смеются они. — При этом итальянцы очень сильно жестикулировали. Когда страсти поутихли, мы спросили, что случилось. Оказывается, они такого асфальта даже в центре Милана не видели. Говорят: «Только сумасшедшие русские могут строит автобаны в зоне боевых действий» .

ПВО работает хорошо

Северодонецк, который находится чуть больше чем в 10 км от линии боевого соприкосновения, встречает черными от копоти многоэтажками. На подъездных дверях до сих пор сохранились надписи «Здесь живут люди! Не стрелять!» . Поверх них черной краской выведено: «Мин нет!».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В детском саду на улице Вилесова лежат пустые ящики от 120-миллиметровых минометных мин — год назад тут были позиции ВСУ . Но вся разбитая украинская бронетехника, которую мы видели на улицах города сразу после его освобождения, была отправлена на переплавку, окопы в жилых кварталах зарыты.

Остался только знаменитый танк, сгоревший в арке многоэтажки, — его трудно оттуда вытащить. Сейчас это городская достопримечательность, около него фотографируются.

В город долетают слабые раскаты отдаленной артиллерийской канонады. Около полудня раздается два громких разрыва .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Всё нормально , — успокаивают нас местные жители. — Последний прилет у нас был месяц назад. ПВО работает хорошо — мы ей доверяем .

Перемены, произошедшие за год после освобождения, видны сразу. На улицах много строителей и техники — жилые дома здесь активно ремонтируют . Скоро начнутся дожди, поэтому работы стараются поскорее закончить.

— Мы из Перми, — говорят рабочие. — Работы здесь много, жители к нам относятся хорошо. Сейчас реконструируем систему отопления многоквартирного дома. Всем довольны.

Над Северодонецком взял шефство Пермский край и теперь помогает восстановить город.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Доме культуры строителей ремонт должен закончиться к концу года. Площадь и клумбы, разбитые снарядами, уже привели в порядок, сейчас завершаются кровельные и инженерные работы, покраска стен. В ДК даже набран штат.

— Зарплаты небольшие , — рассказал «Известиям» один из его сотрудников. — Приходится подрабатывать. Но мы надеемся, что скоро откроемся, начнутся концерты, у нас станет больше работы и вырастут доходы .

Многие мужчины в городе живут подработками. В основном помогают ремонтировать дома. А те, у кого остались машины, начали таксовать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Северодонецке открыто множество магазинов. Всё необходимое в них есть, хотя цены московские . Рынок в центре города полон людей. Торговля идет бойко. Много дешевых ягод, овощей и фруктов — огурцов, помидоров, яблок и винограда — их привозят из окрестных сел. Открыты мясные ряды.

— Мне российскую пенсию начислили в августе прошлого года, — говорит Алла Павловна. — На жизнь хватает.

После освобождения рынок практически пустовал — у людей не было денег. На станах домов и магазинов рядом с рынком появились объявления с предложениями о работе: «Требуется рабочий», «Нужен сварщик, водитель».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для особо нуждающихся в город регулярно привозят гуманитарную помощь. Недавно МЧС России доставили жителям Рубежного и Северодонецка более 80 т продуктов питания .

Следы ожесточенных боев в городе исчезают на глазах, хотя работы еще много. Проехать дальше в Лисичанск и Рубежное не удается — они еще ближе к линии боевого соприкосновения, и туда можно попасть либо по местной прописке, либо предъявив пропуск.

Сельская жизнь

В гуманитарной помощи больше, чем города, нуждаются села, расположенные недалеко от линии боевого соприкосновения . Нам удалось посетить несколько таких населенных пунктов, достаточно серьезно пострадавших во время боевых действий.

В поселок Нижнее дорога ведет через полностью разрушенное ПГТ Светличное, в котором не осталось жителей . Местный Дом культуры, расположенный на главной площади, разбит украинской артиллерией. В мае прошлого года, когда сюда вошли российские войска, он был цел — мы видели это сами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди домов — брошенные украинские минометные позиции, их легко определить по зарядным ящикам . Картину довершает сгоревший танк на выезде из поселка.

Нижнее пострадало не так сильно . Видны отдельные разрушенные дома, крыши с посеченным осколками шифером и брошенные позиции ВСУ на окраине, но сам поселок жив. Работают два магазина.

Мы приехали, когда там ждали гуманитарную помощь, поэтому на площади перед фельдшерским пунктом собралось почти всё взрослое население. Волонтеры Русской гуманитарной миссии при содействии управления 2-го армейского корпуса Южной группировки войск привезли в поселок продуктовые наборы, средства личной гигиены и фильтры для очистки воды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самая большая проблема в селе — отсутствие света. ЛЭП проходила прямо по линии боевого столкновения и серьезно пострадала . Местные поля украинцы густо заминировали, и без их очистки к восстановительным работам приступать нельзя. Саперы уже работают в поле недалеко от села, так что электричество здесь обязательно появится.

Жители сами пытаются наладить свой быт. В свободных помещениях фельдшерского пункта они собрали библиотеку — книги принесли из разбитой школы, что-то привезли вместе с гуманитарной помощью. Света нет, так что чтение для них — чуть ли не единственное развлечение, говорят люди.

Они несколько раз собирались на субботники, во время которых удалось привести в порядок местный детский сад. Теперь туда ходят ребята. Хотя зданию, конечно, требуется хороший ремонт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Орехово мы побывали дважды. Первый раз накануне выборов в Народный совет ЛНР и местных депутатов в начале сентября. Тогда в селе жаловались на отсутствие света и невозможность не то что телевизор посмотреть, но и позвонить родственникам. Многих беспокоило отсутствие угля , которым отапливают дома. Зима скоро.