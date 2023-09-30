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«ПВО работает хорошо — мы ей доверяем»

Спецрепортаж «Известий» — о том, как год спустя после воссоединения с Россией недалеко от линии боевого соприкосновения в ЛНР живут люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Таблички «Мины!» вдоль отремонтированного шоссе, знаменитый танк, сгоревший в арке многоэтажки, открытые группы в детсадах, первые заработки и слабые раскаты отдаленной артиллерийской канонады. Большая часть территории ЛНР была освобождена весной и летом прошлого года, но крупные города — Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Кременная, десятки поселков и сел находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Поэтому там хоть и со сложностями, но активно идут восстановительные работы — ремонтируются соцобъекты и коммуникации, строятся дороги. «Известия» проехали по прифронтовым территориям и посмотрели, как там живут люди, узнали насколько успешно их прикрывает ПВО и что поразило итальянцев в новых регионах России.

Дорожный знак

Виды вдоль дороги из Луганска в Северодонецк в ЛНР до сих пор фронтовые. На обочинах шоссе много табличек «Мины!». В лесу перед въездом в город целы украинские блиндажи, смотрящие амбразурами на шоссе. На этом фоне новое дорожное покрытие со свежей разметкой и современными отбойниками просто поражает.

мины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дорогу построили за пять месяцев. Работы на критически важном участке трассы Р-66 от Луганска до села Орехово стартовали в начале апреля и закончились в первые дни сентября.
До конца года в ЛНР восстановят 180 км дорог и 14 искусственных сооружений.

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В Донбассе они многими воспринимаются как железное доказательство того, что республики, несмотря на разрушения и продолжающиеся боевые действия, рано или поздно будут полностью восстановлены и интегрированы в Россию. И процесс этот уже не остановить.

дорога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мы смотрим на этот асфальт и понимаем, что все эти годы воевали не зря, — рассказывает офицер ВС РФ Антон из Луганска, который согласился нас подвезти. — При Украине дорог не строили, да и остальное киевские власти мало интересовало. Сейчас у нас восстанавливают школы, уже реконструировали главные улицы в Луганске, полностью перестроили сквер имени Героев «Молодой Гвардии». Там теперь есть отличные спортплощадки, и на них полно детей.

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Офицеры, с которыми мы познакомились в одном из придорожных кафе, рассказали нам, как были удивлены нашими дорогами итальянские журналисты.

Мы не могли понять, затем они начали щупать, а затем и снимать на видео дорожное покрытие, — смеются они. — При этом итальянцы очень сильно жестикулировали. Когда страсти поутихли, мы спросили, что случилось. Оказывается, они такого асфальта даже в центре Милана не видели. Говорят: «Только сумасшедшие русские могут строит автобаны в зоне боевых действий».

ПВО работает хорошо

Северодонецк, который находится чуть больше чем в 10 км от линии боевого соприкосновения, встречает черными от копоти многоэтажками. На подъездных дверях до сих пор сохранились надписи «Здесь живут люди! Не стрелять!». Поверх них черной краской выведено: «Мин нет!».

детский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В детском саду на улице Вилесова лежат пустые ящики от 120-миллиметровых минометных мин — год назад тут были позиции ВСУ. Но вся разбитая украинская бронетехника, которую мы видели на улицах города сразу после его освобождения, была отправлена на переплавку, окопы в жилых кварталах зарыты.

Остался только знаменитый танк, сгоревший в арке многоэтажки, — его трудно оттуда вытащить. Сейчас это городская достопримечательность, около него фотографируются.
В город долетают слабые раскаты отдаленной артиллерийской канонады. Около полудня раздается два громких разрыва.

танк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всё нормально, — успокаивают нас местные жители. — Последний прилет у нас был месяц назад. ПВО работает хорошо — мы ей доверяем.

Перемены, произошедшие за год после освобождения, видны сразу. На улицах много строителей и техники — жилые дома здесь активно ремонтируют. Скоро начнутся дожди, поэтому работы стараются поскорее закончить.

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— Мы из Перми, — говорят рабочие. — Работы здесь много, жители к нам относятся хорошо. Сейчас реконструируем систему отопления многоквартирного дома. Всем довольны.
Над Северодонецком взял шефство Пермский край и теперь помогает восстановить город.

ремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Доме культуры строителей ремонт должен закончиться к концу года. Площадь и клумбы, разбитые снарядами, уже привели в порядок, сейчас завершаются кровельные и инженерные работы, покраска стен. В ДК даже набран штат.

Зарплаты небольшие, — рассказал «Известиям» один из его сотрудников. — Приходится подрабатывать. Но мы надеемся, что скоро откроемся, начнутся концерты, у нас станет больше работы и вырастут доходы.

Многие мужчины в городе живут подработками. В основном помогают ремонтировать дома. А те, у кого остались машины, начали таксовать.

мин нет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Северодонецке открыто множество магазинов. Всё необходимое в них есть, хотя цены московские. Рынок в центре города полон людей. Торговля идет бойко. Много дешевых ягод, овощей и фруктов — огурцов, помидоров, яблок и винограда — их привозят из окрестных сел. Открыты мясные ряды.

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— Мне российскую пенсию начислили в августе прошлого года, — говорит Алла Павловна. — На жизнь хватает.

После освобождения рынок практически пустовал — у людей не было денег. На станах домов и магазинов рядом с рынком появились объявления с предложениями о работе: «Требуется рабочий», «Нужен сварщик, водитель».

объявления
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для особо нуждающихся в город регулярно привозят гуманитарную помощь. Недавно МЧС России доставили жителям Рубежного и Северодонецка более 80 т продуктов питания.

Следы ожесточенных боев в городе исчезают на глазах, хотя работы еще много. Проехать дальше в Лисичанск и Рубежное не удается — они еще ближе к линии боевого соприкосновения, и туда можно попасть либо по местной прописке, либо предъявив пропуск.

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Сельская жизнь

В гуманитарной помощи больше, чем города, нуждаются села, расположенные недалеко от линии боевого соприкосновения. Нам удалось посетить несколько таких населенных пунктов, достаточно серьезно пострадавших во время боевых действий.

В поселок Нижнее дорога ведет через полностью разрушенное ПГТ Светличное, в котором не осталось жителей. Местный Дом культуры, расположенный на главной площади, разбит украинской артиллерией. В мае прошлого года, когда сюда вошли российские войска, он был цел — мы видели это сами.

ДК
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди домов — брошенные украинские минометные позиции, их легко определить по зарядным ящикам. Картину довершает сгоревший танк на выезде из поселка.

Нижнее пострадало не так сильно. Видны отдельные разрушенные дома, крыши с посеченным осколками шифером и брошенные позиции ВСУ на окраине, но сам поселок жив. Работают два магазина.

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Мы приехали, когда там ждали гуманитарную помощь, поэтому на площади перед фельдшерским пунктом собралось почти всё взрослое население. Волонтеры Русской гуманитарной миссии при содействии управления 2-го армейского корпуса Южной группировки войск привезли в поселок продуктовые наборы, средства личной гигиены и фильтры для очистки воды.

гумпомощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самая большая проблема в селе — отсутствие света. ЛЭП проходила прямо по линии боевого столкновения и серьезно пострадала. Местные поля украинцы густо заминировали, и без их очистки к восстановительным работам приступать нельзя. Саперы уже работают в поле недалеко от села, так что электричество здесь обязательно появится.

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Жители сами пытаются наладить свой быт. В свободных помещениях фельдшерского пункта они собрали библиотеку — книги принесли из разбитой школы, что-то привезли вместе с гуманитарной помощью. Света нет, так что чтение для них — чуть ли не единственное развлечение, говорят люди.

Они несколько раз собирались на субботники, во время которых удалось привести в порядок местный детский сад. Теперь туда ходят ребята. Хотя зданию, конечно, требуется хороший ремонт.

Орехово
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Орехово мы побывали дважды. Первый раз накануне выборов в Народный совет ЛНР и местных депутатов в начале сентября. Тогда в селе жаловались на отсутствие света и невозможность не то что телевизор посмотреть, но и позвонить родственникам. Многих беспокоило отсутствие угля, которым отапливают дома. Зима скоро.

Неделю спустя волонтеры вручили селянам вместе с продуктовыми пакетами электрический генератор. Многие ореховцы запаслись углем. И эта проблема оказалась решаемой. Настроение улучшилось. Пессимизм и страх перед будущим, который ассоциировался с зимовкой в промерзших домах, исчез. Люди поверили, что жизнь, пусть и не так быстро, как многим хотелось бы, но всё же налаживается.

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