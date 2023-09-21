День воссоединения: главное о новом празднике 30 сентября

30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вернулись четыре южных региона — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Договоры о включении новых территорий были подписаны после референдумов: жители Донбасса и Новороссии большинством голосов поддержали присоединение к России. Ежегодно 30 сентября решено праздновать День воссоединения: в 2023 году он пройдет в первый раз. Об истории праздника и статусе новых территорий — в материале «Известий».

Как Донбасс и Новороссия воссоединились с Россией в 2022 году

Вхождение новых территорий в состав России состоялось осенью 2022 года. Референдумы в четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября. Международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в состав России подписали 30 сентября 2022 года . Согласно документам, регионы считаются частью Российской Федерации с даты подписания. ДНР и ЛНР сохраняют статус республик, в которых русский язык считается государственным — это закреплено в конституциях республик.

До этого в течение восьми лет жители регионов отстаивали право говорить на русском языке, изучать русскую литературу и культуру.

После госпереворота на Украине в 2014 году русскоязычное население отказалось подчиняться новому правительству. Начались массовые протесты, было сформировано народное ополчение. Столкновения переросли в полномасштабные боевые действия с использованием военной техники и авиации. Народный совет Донецкой Народной Республики объявил о суверенитете 7 апреля 2014 года. Луганская Народная Республика была провозглашена на митинге 27 апреля.

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Конфликт продолжался на протяжении восьми лет, за это время пострадало около 14 тыс. мирных жителей, в том числе и дети. При посредничестве ОБСЕ и России был согласован план прекращения огня. Наиболее значимым пунктом в соглашении стало принятие закона о статусе Донбасса. Однако из-за отказа Киева выполнять политическую часть заключение мирного договора не состоялось.

Россия регулярно предоставляла гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, с 2019 года было упрощено получение российского гражданства. Осенью 2021 года ситуация на Донбассе усложнилась, линию соприкосновения постоянно обстреливали.

В результате 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Спустя три дня на территориях ЛНР и ДНР началась специальная военная операция по защите Донбасса.

Новый праздник — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

На первом пленарном заседании 19 сентября 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении 30 сентября памятной даты — Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ № 439382-8 внес на рассмотрение депутатов президент РФ Владимир Путин. После согласования в Госдуме и Совете Федерации изменения будут прописаны в законе «О днях воинской славы и памятных датах в России».

Глава государства подчеркнул, что принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации является исторически значимым событием, особенно для людей, проживающих на этих территориях. День 30 сентября навсегда останется в памяти народа.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поддержку законопроекту выразили депутаты всех фракций палаты. Подписание договора о присоединении новых территорий к России стало выражением желания миллионов людей, которые хотели оставаться в русском культурном, социальном и экономическом поле, пояснил он.

Для новейшей истории России 30 сентября станет первой памятной датой.

Будет ли выходной 30 сентября 2023 года

В законопроекте годовщина официального вхождения новых регионов в состав РФ прописана как памятная дата. Она не считается государственным праздником, а следовательно, на федеральном уровне дополнительный выходной день не предусмотрен. Однако в четырех республиках День возвращения в Россию 30 сентября станет выходным. Если произойдет пересечение праздничного и выходного дня, дополнительный выходной будет перенесен на следующий рабочий день.

Дальнейшее благоустройство Новороссии

Переходный период для новых регионов установлен до 1 января 2026 года, в течение этого времени они должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также в системы органов государственной власти. К данному сроку государство обязано среди прочего решить вопросы несения военной службы жителями новых субъектов РФ.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

К 1 июня 2023 года завершился первый этап, были созданы территориальные органы исполнительной власти. Члены парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были установлены в единый день голосования, в сентябре 2023 года. Партия «Единая Россия» получила наибольшее количество голосов.