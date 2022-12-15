В ДНР утвердили праздник в честь воссоединения с РФ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) утвердили четыре праздничных нерабочих дня. Один их них посвящен воссоединению ДНР с Россией. Указ об этом 15 декабря подписал врио главы республики Денис Пушилин.

Теперь «День возвращения ДНР в Россию» будет отмечаться 30 сентября. Кроме того, 11 мая в республике будут праздновать День ДНР. Еще два праздничных дня — Пасха и Троица.

Накануне Пушилин сообщил о том, что Конституция ДНР будет принята в ближайшее время, и статус украинского языка в ней не обсуждался.

Пушилин отметил, что взаимодействие между региональными органами будет прописано не только в рамках федерального закона, но и в законах непосредственно ДНР.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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