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Губернатор Брянской области сообщил об атаке поселка Погар со стороны ВСУ

Богомаз: в поселке Погар Брянской области БПЛА повредил энергоснабжение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В результате атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) в поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение. Об этом 30 сентября сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

В результате совершения террористической атаки по территории области никто не пострадал, дополняет Telegram-канал Mash.

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Ранее, 29 сентября, Богомаз опроверг информацию о проникновении украинских диверсантов на территорию региона. В Минобороны РФ соответствующая информация не поступала.

Данные о появлении боевиков из Украины в окрестностях реки Снов рядом с поселком Луговой Климовского района появились в Сети ранее в тот же день.

Накануне, 28 сентября, в МО РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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