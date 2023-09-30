Губернатор Брянской области сообщил об атаке поселка Погар со стороны ВСУ
В результате атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) в поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение. Об этом 30 сентября сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
В результате совершения террористической атаки по территории области никто не пострадал, дополняет Telegram-канал Mash.
Ранее, 29 сентября, Богомаз опроверг информацию о проникновении украинских диверсантов на территорию региона. В Минобороны РФ соответствующая информация не поступала.
Данные о появлении боевиков из Украины в окрестностях реки Снов рядом с поселком Луговой Климовского района появились в Сети ранее в тот же день.
Накануне, 28 сентября, в МО РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.