Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе. Об этом 7 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неподалеку от Крыма.

5 октября шесть БПЛА были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородом и областью. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, оперативные службы провели подомовой обход с целью фиксации результатов атаки.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.