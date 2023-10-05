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В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородом и областью. Об этом 5 октября сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», ― написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, сейчас оперативные службы проводят подомовой обход с целью фиксации результатов атаки.

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Ранее, 4 октября, над Белгородской областью системы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив около 19 целей.

Также в ночь с 3 на 4 октября Гладков сообщил, что средствами ПВО были сбиты цели в небе над Белгородской областью. Губернатор отметил, что никто не пострадал.

До этого, вечером 3 октября, Минобороны РФ сообщило, что два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотный летательный аппарат самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью. Гладков тогда отметил, что обломками сбитых объектов были повреждены 12 частных домовладений.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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