Гладков рассказал подробности атаки БПЛА на Белгородскую область

Над Белгородской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив около 19 объектов. Об этом 4 октября стало известно из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор уточнил, что власти продолжают подомовой обход с целью фиксации результатов атаки на Белгород, Белгородский и Корочанский районы.

В ночь с 3 на 4 октября Гладков сообщил, что средствами ПВО были сбиты цели в небе над Белгородской областью. Губернатор отметил, что никто не пострадал.

До этого, вечером 3 октября, Минобороны РФ сообщило, что два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью. Гладков тогда отметил, что обломками сбитых объектов были повреждены 12 частных домовладений.

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