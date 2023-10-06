Виновника в смертельном ДТП с такси в Москве приговорили к 12 годам колонии
Виновника в смертельной аварии на улице 1905 Года в Москве Вячеслава Пивовара приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом 6 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Гражданина Белоруссии Пивовара признали виновным по п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Также суд лишил Пивовара права управления транспортным средством в течение трех лет.
ДТП произошло 2 ноября 2022 года в центре Москвы. Грузовик, за рулем которого он находился, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм. Сам Пивовар скрылся с места происшествия, но позже его задержала полиция.
На следующий день во время судебного заседания Пивовар расплакался и сказал, что раскаивается в преступлении. Ранее водитель был судим по ст. 161 УК РФ («Грабеж»), однако вынесенный судом срок лишения свободы заменили на принудительное лечение от психического расстройства.
19 июня 2023 года стало известно, что Пивовар находился за рулем грузовика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и двигался с превышением установленного ограничения скорости.