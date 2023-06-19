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Обвиняемый в смертельном ДТП на улице 1905 года в Москве предстанет перед судом

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Фото: Прокуратура Москвы
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Гражданин Белоруссии Вячеслав Пивоваров, обвиняемый в смертельном ДТП на улице 1905 года в Москве в ноябре 2022 года, предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Перед судом предстанет виновник смертельной аварии на улице 1905 года. Обвинительное заключение в отношении 28-летнего Вячеслава Пивовара утверждено в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина находился за рулем грузовика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости.

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ДТП произошло 2 ноября 2022 года в центре Москвы на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого находился Пивоваров, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм.

С места аварии водитель скрылся. Позднее его задержала полиция.

3 ноября в ходе заседания Пивоваров расплакался и заявил, что раскаивается перед родственниками жертв аварии. Против ареста он не возражал. Ранее водитель был судим по ст. 161 УК РФ («Грабеж»), однако вынесенный судом срок лишения свободы заменили на принудительное лечение от психического расстройства.

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