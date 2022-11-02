В МВД рассказали подробности смертельного ДТП с такси в Москве
Личность водителя грузовика, врезавшегося в такси в центре Москвы, установлена. Об этом 2 ноября сообщил портал «МВД Медиа».
ДТП возле дома № 11 на улице 1905 года произошло утром в среду. Как уточнили в полиции, аварию спровоцировал грузовик Volvo. Большегруз на высокой скорости въехал в машину такси, та оказалась зажата между грузовиком и впереди стоящим автобусом.
Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Он объявлен в розыск.
В момент ДТП в салоне такси находились 34-летняя москвичка и 30-летний водитель, житель Нижегородской области.
«До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.
Пострадал один из пассажиров автобуса. Ему оказана медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика при движении в крайней правой полосе, не снижая скорости, врезался в припаркованный у автобусной остановки автомобиль такси.
На грузовой автомобиль ранее было выписано 104 штрафа на сумму 106 500 рублей. Неоплаченными остались четыре — на сумму 14 тыс. рублей.
«Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП», — заключили в полиции.
Контроль хода расследования ведет прокуратура Москвы.