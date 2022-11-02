В МВД рассказали подробности смертельного ДТП с такси в Москве

Личность водителя грузовика, врезавшегося в такси в центре Москвы, установлена. Об этом 2 ноября сообщил портал «МВД Медиа».

ДТП возле дома № 11 на улице 1905 года произошло утром в среду. Как уточнили в полиции, аварию спровоцировал грузовик Volvo. Большегруз на высокой скорости въехал в машину такси, та оказалась зажата между грузовиком и впереди стоящим автобусом.

Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Он объявлен в розыск.

В момент ДТП в салоне такси находились 34-летняя москвичка и 30-летний водитель, житель Нижегородской области.

«До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

Пострадал один из пассажиров автобуса. Ему оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель грузовика при движении в крайней правой полосе, не снижая скорости, врезался в припаркованный у автобусной остановки автомобиль такси.

На грузовой автомобиль ранее было выписано 104 штрафа на сумму 106 500 рублей. Неоплаченными остались четыре — на сумму 14 тыс. рублей.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП», — заключили в полиции.

Контроль хода расследования ведет прокуратура Москвы.