ДТП на улице 1905 года в Москве. Главное

На улице 1905 года в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей, унесшее жизни двух человек. Подробности происшествия — в материале «Известий».

ДТП на улице 1905 года 2 ноября: что произошло

Аварию возле дома № 11 спровоцировал грузовик Volvo, на высокой скорости въехавший в машину такси и вжавший ее в корпус автобуса. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что пассажир сел в такси за несколько секунд до столкновения. Очевидцами событий стали пешеходы, ожидавшие зеленого сигнала светофора на переходе. Грузовик проскочил на красный свет.

Предполагается, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у фуры.

ДТП на улице 1905 года 2 ноября: жертвы

Водитель такси — мужчина в возрасте 30 лет и его пассажир, 37-летняя женщина, погибли на месте. Автомобиль сильно поврежден, его буквально сжало всмятку. Более мелкие повреждения получили автобус и грузовик. Данные о пострадавших уточняются.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель фуры с места происшествия сбежал. Его личность уже установлена. Виновником ДТП оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав П., его разыскивают правоохранители.

Сам автомобиль находится в собственности двух владельцев и используется для перевозок песка и щебня. За большегрузом уже числится более сотни штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них четыре неоплаченных в совокупном размере 14 тыс. рублей.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Расследование взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа.