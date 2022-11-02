За смявшим такси в Москве грузовиком числится более ста штрафов
За грузовиком Volvo, который 2 ноября раздавил в центре Москвы автомобиль такси с пассажиром и водителем, числится более 100 штрафов.
По информации «Известий», у автомобиля было два владельца.
На автомобиль было выписано 104 штрафа на общую сумму 106 500 рублей. Неоплаченными остались четыре — на сумму 14 тыс. рублей.
По предварительным данным, за рулем большегруза в момент аварии находился 27-летний водитель. После столкновения он сбежал с места аварии.
ДТП попало на видео. Как следует из полученных кадров, грузовик смял автомобиль такси, перед которым стоял пассажирский автобус. На месте погибли водитель такси и женщина-пассажир, севшая в машину за несколько секунд до аварии.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы говорится, что прокуратура Центрального административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Момент ДТП попал на видео.