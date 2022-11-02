Момент ДТП с такси и грузовиком в Москве попал на видео
Камеры засняли момент страшной аварии на улице 1905 года в Москве. Видеозапись есть в распоряжении «Известий».
На кадрах видно, как в такси за несколько секунд до столкновения сел пассажир. Затем грузовой автомобиль буквально смял автомобиль, врезавшись в него сзади. Спереди легковушка оказалась зажата автобусом.
По последним данным, погибли два человека — водитель и пассажирка такси.
Об аварии на улице 1905 года стало известно ранее, 2 ноября. Водитель грузовика сбежал с места ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.
В Telegram-канале прокуратуры Москвы говорится, что прокуратура Центрального административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.