В Москве грузовик и автобус смяли такси на улице 1905 года
В Москве автобус и грузовик смяли такси на улице 1905 года.
В такси погибло два человека, сообщает 2 ноября пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) Москвы в Telegram-канале.
Сообщается, что водитель грузовика сбежал с места ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как в такси за несколько секунд до столкновения сел пассажир.
В телеграм-канале прокуратуры Москвы говорится, что прокуратура Центрального административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.
Ранее 2 ноября в Ленинском округе Омска произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина, еще два участника аварии были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.