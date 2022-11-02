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Женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями под Омском

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Смертельное ДТП произошло в Ленинском округе Омска. Погибла женщина, водитель иномарки, которая столкнулась с двумя другими машинами. Еще два участника аварии госпитализированы.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на правоохранительные органы, утром 2 ноября женщина ехала за рулем Toyota Platz со стороны Черлакского тракта в направлении 14-го Военного городка. У СНТ «Звездочка» она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась там с «Газелью» и Nissan Almera.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, две пассажирки Nissan Almera получили травмы, их экстренно госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

Еще одно ДТП с участием трех автомобилей произошло в Омском районе накануне, 1 ноября. В аварии участвовали автобус и грузовик. Госпитализирован водитель иномарки.

ИА «Город55» пишет, что водитель автобуса Yutong ехал по трассе Троицкое — Чукреевка. В районе 8-го км дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «КамАЗ». После этого автобус выехал на встречную полосу и налетел на автомобиль Renault Duster.

В результате водителю легкового автомобиля потребовалась помощь врачей, его увезли в больницу. В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров. Полиция проводит проверку.

1 ноября сообщалось, что в Ставропольском крае рабочий попал под колеса двух автомобилей, спрыгнув с мусоровоза, чтобы забрать мешки с мусором. На рабочего наехал автомобиль Kia Ceed. Пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его сбил ВАЗ-21074. В ГИБДД уточнили, что на рабочем был заметный ярко-оранжевый жилет. Однако ДТП не удалось избежать, так как мужчина появился на дороге внезапно.

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