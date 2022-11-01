Спрыгнувшего с мусоровоза рабочего сбили две машины на Ставрополье

Рабочий попал под колеса двух автомобилей, спрыгнув с мусоровоза в Ставропольском крае. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел утром 1 ноября в Изобильненском округе. Мужчина спрыгнул с мусоровоза, чтобы забрать мешки с мусором. В результате на 40-летнего рабочего наехал автомобиль Kia Ceed. Пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его сбил ВАЗ-21074. Об этом сообщает NewsTracker.

В ГИБДД уточнили, что на рабочем был заметный ярко-оранжевый жилет. Однако ДТП не удалось избежать, так как мужчина появился на дороге внезапно.

По факту ДТП проводится проверка.

30 октября в городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована.