Спрыгнувшего с мусоровоза рабочего сбили две машины на Ставрополье
Рабочий попал под колеса двух автомобилей, спрыгнув с мусоровоза в Ставропольском крае. Пострадавший госпитализирован.
Инцидент произошел утром 1 ноября в Изобильненском округе. Мужчина спрыгнул с мусоровоза, чтобы забрать мешки с мусором. В результате на 40-летнего рабочего наехал автомобиль Kia Ceed. Пострадавшего отбросило на встречную полосу, где его сбил ВАЗ-21074. Об этом сообщает NewsTracker.
В ГИБДД уточнили, что на рабочем был заметный ярко-оранжевый жилет. Однако ДТП не удалось избежать, так как мужчина появился на дороге внезапно.
По факту ДТП проводится проверка.
30 октября в городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована.