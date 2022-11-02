Установлена личность водителя смявшего такси в Москве грузовика

Водителем грузовика, смявшего машину такси в Москве, является 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав П. По данным «Известий», сейчас мужчину разыскивают.

Также известно, что за большегрузом числится более 100 штрафов.

Авария произошла утром 2 ноября в районе станции метро «Улица 1905 года». Грузовик наехал на машину такси, стоявшую за автобусом. В результате автомобиль оказался буквально смят, погибли два человека.

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