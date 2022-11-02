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Водителя смявшего такси грузовика в Москве задержали

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Водителя грузовика, смявшего машину такси в результате ДТП на улице 1905 года в Москве, задержали. Об этом 2 ноября сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Речь идет о 27-летнем гражданине Белоруссии. Как выяснили «Известия», его зовут Вячеслав П.

Авария произошла утром 2 ноября. Грузовик врезался в такси и смял его об автобус. Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и 34-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Также пострадал один из пассажиров автобуса, который стоял перед такси.

Водитель грузовика покинул место аварии. По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них 14 тыс. не были оплачены.

В отношении водителя большегруза было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения»). Виновнику грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Компания «Яндекс Такси» сообщила, что окажет помощь семьям таксиста и пассажирки, погибшим в ДТП.

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