Смявший такси в центре Москвы водитель грузовика раскаялся в суде

Гражданин Белоруссии Вячеслав П., которому 3 ноября суд избирает меру пресечения за ДТП с участием такси с двумя погибшими в Москве, раскаялся в суде. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Мужчина попросил прощения перед Богом, всеми присутствующими в суде и близкими погибших.

«Искренне каюсь перед всеми за свои деяния. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого», — сказал обвиняемый.

Против ареста он не возражал.

Как установил суд, водитель грузовика был ранее судим по ст. 161 Уголовного кодекса России «Грабеж». Однако вынесенный судом срок лишения свободы заменили на принудительное лечение от психического расстройства.

По словам адвоката обвиняемого, по профессии он сварщик. Когда ехал за рулем, уснул, потому что трое суток не спал.

«Этой зимой получил права. Нет опыта», — подчеркнул адвокат.

Прокурор в ходе судебного заседания запросил для водителя арест на два месяца.

ДТП произошло 2 ноября в центре Москвы на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм.

С места аварии водитель скрылся. Позднее его задержала полиция. В распоряжении «Известий» оказались кадры его задержания.