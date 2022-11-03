Опубликованы кадры задержания водителя грузовика после смертельного ДТП в Москве

В распоряжении «Известий» оказались кадры задержания водителя грузовика, скрывшегося с места смертельного ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли водитель и пассажирка такси.

На кадрах видно, как мужчину ведут сотрудники правоохранительных органов.

ДТП произошло 2 ноября в центре Москвы. Грузовик врезался в такси и смял его об автобус. Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка, которые скончались на месте от полученных травм.

Водитель грузовика скрылся с места аварии. Позднее 27-летнего гражданина Белоруссии, который управлял большегрузом в то утро, задержала полиция.

По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них 14 тыс. не были оплачены.

В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения».