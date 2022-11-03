Обвинение запросило арест для смявшего такси водителя грузовика

Для гражданина Белоруссии Вячеслава П., который был за рулем грузовика, спровоцировавшего смертельное ДТП с машиной такси в Москве, запросили арест до 3 января. Об этом 3 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Мужчину уже доставили в Таганский районный суд. Он обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения».

ДТП произошло 2 ноября в центре Москвы на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого был П., врезался в такси и смял его об автобус. Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка, которые скончались на месте от полученных травм.

С места аварии П. скрылся. Позднее его задержала полиция. В распоряжении «Известий» оказались кадры его задержания.

По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов на общую сумму 106,5 тыс. рублей, из них 14 тыс. не были оплачены.