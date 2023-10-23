Карьерный бум: как промышленные взрывы разрушают города

Трещины в домах, отваливающаяся плитка, облака пыли на улице и даже погибшие пчелы. На такие последствия промышленных взрывов жалуются жители городов, расположенных рядом с карьерами. Проблемных точек на карте России десятки. Только на Урале люди вынуждены терпеть до 2 тыс. взрывов в год. В Железногорске под Курском местные жители недавно пережили рукотворное землетрясение магнитудой 3,7. А в поселке Баранчинский Свердловской области толчки похожей силы от взрывов на Волковском руднике стали, по сути, рутинным явлением. В обоих случаях местные власти уверяют, что все нормативы соблюдаются и разрушения никак не связаны с деятельностью предприятий. Экологи с этим не согласны и обеспокоены накопительным эффектом промышленных взрывов. А представители бизнеса вместо диалога с местными жителями пытаются убедить журналистов, что проблемы не существует. «Известия» решили самостоятельно оценить ситуацию.

Трещина в отношениях

На улице Новоселов в Баранчинском не больше десятка частных домов. Сразу за ними начинается лес. Вокруг так тихо, что звенит в ушах. Кажется, что покой и безмолвие царят здесь всегда. Однако это не так. По словам местных жителей, они уже привыкли, что почти каждый день, чаще всего после полудня, в окнах их домов начинают вибрировать стекла. Сильный хлопок — и высокий столб пыли, видный издалека, вздымается вверх. На Волковском руднике, до которого от окраины поселка по прямой всего 2 км, идут взрывные работы: предприятие «Святогор» добывает руду. Скоро здесь начнется разработка третьей очереди месторождения и размер санитарной зоны, которая регулирует расстояние до ближайших домов, может сократиться.

Как утверждает жительница улицы Новоселов Марина Цикун, взрывы усилились в 2011 году, когда стартовала разработка второй очереди месторождения. Один из них, считает женщина, стал причиной появления трещины на стене цокольного этажа ее дома.

Марина Цикун показывает разрушения в своем доме Фото: Владимир Подоксёнов

— Я обратилась в ГОЧС. Те позвонили в администрацию поселка. Они приехали и опечатали трещину. Через неделю было что-то похожее еще на один взрыв и она увеличилась еще на 1 см. Замерили, составили акт. Через полгода замазала ее цементом. По стенам периодически возникают трещины, отходит плитка, — рассказывает она. — И я добиваюсь, чтобы «Святогор» снизил мощность своих взрывов и наши дома не разрушались.

У соседей похожие истории. Например, в большом и внешне весьма добротном доме Анатолия Музыки от угла дверного проема с обеих сторон стены идут внушительные трещины, которые пришлось заполнить монтажной пеной. Хозяин говорит, что это следствие работ на руднике. Хотя гораздо больше его беспокоит пасека. Мед — важный источник дохода. Зимой, когда пчелы спят, вибрации ощущаются сильнее из-за замерзшей почвы. Насекомые просыпаются, поедают слишком много корма и к весне погибают.

Трещина в доме Фото: Владимир Подоксёнов

Пенсионерка Лидия Белоусова показывает горизонтальные трещины по периметру бетонного фундамента своего дома в садовом товариществе рядом с поселком. По ее словам, повреждения появились в июне и других возможных причин, кроме взрывов, она тоже не видит.

Жители Баранчинского обращались в Институт геофизики УрО РАН с запросом оценки мощности взрывов. По данным научной организации, располагающей сейсмостанциями, в числе последних были подтверждены и зарегистрированы события 25 мая 2023 года с магнитудой 1,6 – 1,7, 12 июля с магнитудой 1,8 и 1 сентября с магнитудой 1,9.

По словам заведующего обсерваторией института Олега Кусонского, максимальная магнитуда взрывов на Волковском карьере, которую они наблюдали, достигала 3 (числовой показатель, отражающий мощность землетрясения). Всего за прошлый год на месторождении зарегистрировали более 80 сейсмических событий.

Лидия Белоусова показывает разрушения дома Фото: Владимир Подоксёнов

— Оценить воздействие этих взрывов на близлежащие поселки по одной только магнитуде невозможно. Для этого нужно проводить измерения на месте. Каждый взрыв выполняют по своей технологии. Необходима верификация, но для этого нам нужна достоверная информация от взрывников: что взрывают, сколько тонн и т. д. Но такой информации у нас нет. А магнитуда может быть и занижена, если, например, взрыв был растянут во времени, — сказал Олег Кусонский.

По словам специалиста, если, обладая всеми данными, провести необходимые исследования на месте, можно точно рассчитать безопасную мощность взрывов, чтобы они не приводили к повреждениям зданий.

В пределах нормы

Как пояснил «Известиям» глава Кушвинского городского округа, в который входит поселок Баранчинский, сегодня существует достаточно надзорных органов, которые контролируют деятельность АО «Святогор». По мнению Михаила Слепухина, никто бы не допустил организацию производства и взрывных работ, которые не регламентированы нормативами. Администрация знает о жалобах жителей: власти организовывали комиссии, выезжали по заявлениям на места и вели работу как с руководством предприятия, так и с самими жителями.

Рудник предприятия «Святогор» Фото: Владимир Подоксёнов

— В Баранче работают, взрывают в соответствии с проектом, разработаны нормативы взрывных работ. По-моему, они закладывают чуть более 30 т взрывчатки. Так положено на взрыв. Да, я слышу — живу в другом конце города и слышу эти взрывы на «Святогоре», — говорит глава округа. — Что там (у жителей. — «Известия») разваливается, вы посмотрели. Я думаю, вы все выводы сделали. Можно построить дом, который снесет ветром или легким ураганом, а можно здание, которое будет стоять и будет сейсмоустойчивым.

Конечно, по словам главы, речи о том, что жители должны сами укреплять свои дома, не идет. Контролем взрывов занимается Ростехнадзор. На совещание в этот орган даже приезжали жители района, где больше всего ощущаются вибрации.

Михаил Слепухин Фото: Владимир Подоксёнов

— Если всё в пределах норматива, ничего страшного нет. Но есть же еще и «бытовой рэкет», когда люди находят какую-нибудь причину, по которой можно к кому-то привязаться, и начинают «рэкетировать», — считает чиновник. — «Трясти» будет и дальше, но чем глубже будут уходить на руднике, тем меньше жители это будут ощущать.

Магнитуда отражает мощность сейсмического явления в его очаге, пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Владимир Куликов. Однако его разрушительная сила зависит от интенсивности колебаний, которые оно вызывает. Она выражается в баллах. Для каждого региона в зависимости от его сейсмической активности Госстрой устанавливает количество баллов, которые должны выдерживать местные сооружения, поэтому любые взрывы не должны вызывать колебания, которые превышают этот стандарт.

Как следует из карт сейсмического районирования ОСР-2015, Свердловская область находится в зоне, где возможны пяти-, а в отдельных районах и шестибалльные события.

— Если воздействие взрывов небольшое, в несколько баллов, а регион пятибалльный, то в этом нет ничего страшного. Однако всегда остается вероятность, что сооружение построено не по ГОСТу и без надлежащего проектирования. Если вы частным образом построили дом, то он может не выдержать и 2 баллов, — сказал Владимир Куликов.

400 за одного

Производство на Волковском месторождении будет расширяться. Проект сооружения третьей очереди открытого рудника и обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд уже прошел общественные слушания. Однако в округе есть те, кто уверен: они проводились с нарушениями.

— Например, общественные слушания по строительству очистных сооружений проводилось через «Скайп». В поселке не все умеют им пользоваться. Я заранее, как и положено, зарегистрировалась. В зале ДК в Баранчинском собралось около 400 человек. Мы пытались отдать свои голоса через интернет, но никто не смог войти в программу. В итоге устроители слушаний сообщили, что мнение тех, кто находится в зале, засчитывается как один голос, — утверждает Марина Цикун.

Марина Цикун Фото: Владимир Подоксёнов

Появившаяся в интернете петиция с призывом запретить строительство набрала более 37 тыс. подписей, более 2 тыс. голосов люди оставили на бумаге. Это в четыре раза больше, чем все население Баранчинского.

Жители обращались с заявлениями в прокуратуру, которая признала слушания недействительными и обязала провести еще одно обсуждение (копия ответа прокуратуры на этот запрос есть в распоряжении «Известий»).

— Мы не против «Святогора» — куда от них деваться! Но мы за поселок, за то, чтобы мы не были расходным материалом. Обидно, что они не идут на компромиссы и, что бы мы ни предлагали, говорят: нет, будет по-нашему, — говорит житель Баранчинского Татьяна Санникова.

На запрос «Известий» в АО «Святогор» не ответили. Однако после обращения в компанию в редакцию начали поступать звонки от начальника управления общественных связей Уральской горно-металлургической компании, которая, по заверениям сотрудников пресс-службы УГМК, никакого отношения к «Святогору» теперь не имеет, Алексея Свалова. Он настаивал, что темы для публикации нет, так как проблемы не существует, люди сами виноваты в трещинах, а разрушения не связаны с деятельностью компании.

Тряска и горизонтальное качание

Ситуация в Баранчинском не уникальна для России. С аналогичными проблемами столкнулись и жители Железногорска Курской области. Стотысячный город возводился специально для работников Михайловского горно-обогатительного комбината. Карьер глубиной 350 м находится в нескольких километрах от населенного пункта. Взрывные работы здесь также проводят, но в отличие от Волковского месторождения только раз в месяц.

Горожане уже привыкли к взрывам и пылевым облакам, накрывающим улицы после них. Однако вибрации 26 июля испугали даже видавших виды железногорцев. Согласно данным международного мониторингового сервиса volcanodiscovery.com, в этот день в регионе было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,7. Тряска, горизонтальное качание и вибрации продолжались 10–15 секунд. Их зафиксировали по разным адресам города. Пост в одной из соцсетей, посвященный взрыву, набрал тысячи просмотров и сотни тревожных комментариев.

Подготовка к взрывным работам на руднике Михайловский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Взрывы на карьере продолжаются все 66 лет существования города. Тот, что был 26 июня, — один из самых мощных за всю историю. Он напугал тысячи жителей Железногорска. Его зарегистрировали мировые сейсмические станции, а наши почему-то нет. Мы опасаемся, что такое воздействие скажется негативно на наших домах, и считаем, что нужно искать какой-то компромисс с комбинатом, чтобы уменьшить мощность при взрывных работах, — сказал председатель общественного экологического движения Железногорского района Михаил Смолин.

Эколог Михаил Смолин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам эколога, сегодня в Курской области разрешены взрывы мощностью до 5 баллов. Согласно нормативам, комбинат может провести взрыв еще большей мощности. Но это слишком много и небезопасно для фундаментов. Существует накопительный эффект: сначала появляются небольшие трещины, а затем они расширяются.

— Если взрывы происходят недалеко от здания и вибрация задевает фундамент, то такое воздействие действительно может быть прогрессирующим. Даже небольшая трещина вполне может увеличиваться. Под землей, когда процессы не очевидны, там может быть все, что угодно, — сказала профессор кафедры конструкции зданий и сооружений МАРХИ Ольга Суслова.

Жительница дома по улице Курской Елизавета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как рассказали жители города, по ощущениям вибрации 26 июля, вызванные взрывом, были намного сильнее обычных.

— Кровать заходила ходуном. Было страшно. Мы не поняли, что это было — взрыв на карьере или что-то еще. Точно раз в пять мощнее, чем обычно. Телевизор качался на стене, — рассказала жительница дома по Курской улице Елизавета.

Открытый диалог

В пресс-службе Михайловского ГОКа сообщили «Известиям», что при взрыве 26 июля интенсивность сейсмических колебаний в Железногорске составляла 3 балла в юго-восточной части города и 2 балла в северных кварталах города.

«Курская область находится в зоне 5-балльной сейсмичности, что зафиксировано в картах сейсмического районирования. Таким образом, этот показатель во время проведения взрыва был значительно меньше предельно допустимого для Курской области уровня и соответствовал всем нормам и правилам в области промышленной безопасности», — говорится в официальном ответе предприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно отчету Института динамики геосфер РАН, проведенный 26 июля взрыв по интенсивности колебаний не представлял угрозы микро- и макроразрушений в жилой застройке и инфраструктуре города, рассказали в пресс-службе.

«Михайловский ГОК ведет открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами, и прежде всего жителями города Железногорска. За последние три года письменных обращений жителей в связи со взрывными работами в карьере в адрес комбината не поступало. Не было таких обращений и после взрыва 26 июля 2023 года», — подчеркнули на предприятии.

Оценить серьезность проблемы в масштабах всей страны позволяет статистика взрывных работ. Как рассказали «Известиям» в Институте геофизики УрО РАН, только на Урале в год проводят 1,5 – 2 тыс. разных взрывов. Например, расположенный в Челябинской области Томинский горно-обогатительный комбинат производит в день до пяти детонаций, и, как они влияют на близлежащие населенные пункты, неизвестно, так как это никем не контролируется.

В мировых масштабах

В последние годы жалобы жителей на вибрации от взрывных работ приходят из разных уголков страны. Люди, проживающие в поселке Бобровский Свердловской области, в 2016 году обращались с требованием к администрации запретить взрывы на расположенном в километре от населенного пункта Бобровском карьере. По их мнению, из-за последствий работы взрывотехников образуются трещины на стенах их домов.

Трещина в стене дома в городе Железногорске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2017 году в Челябинской области взрывы на Березняковском золоторудном карьере привели к возникновению трещины в грунте на расстоянии всего 22 м от створа магистрального нефтепровода Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск, а также, по мнению жителей, стали причиной разрушений домов в соседнем поселке Березняки. В 2020 году в Липецкой области жители сел Воскресеновка, Введенка, Ильино, Никольское и Ситовка, где проживают порядка 5 тыс. человек, жаловались на возникновение трещин на стенах домов из -за деятельности ОАО «Стагдок», также разрабатывающего карьер.

Уже в 2023 году население деревни Липки Тульской области жаловались на деятельность ООО «Барсуковское рудоуправление», которое добывает щебень на близлежащим карьере с помощью взрывных работ. Причина жалоб та же — трещины.

Экологические проблемы из-за добычи руды возникают не только в России. В конце января 2019 года из-за прорыва дамбы на комплексе сооружений по хранению отходов обогащения полезных ископаемых в Бразилии погибли 65 человек и 300 пропали без вести.