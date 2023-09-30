Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом 30 сентября сообщило украинское издание «Думская».
По информации официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось, что мощный взрыв с последующим возгоранием произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. По предварительным данным МВД, произошел прорыв нефтепровода. Известно о трех пострадавших.
Также стало известно о взрывах в Днепропетровской и Одесской областях.
Кроме того, в ночь на 30 сентября украинский телеканал ТСН сообщил, что в Винницкой области произошел взрыв, а в Черкасской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.