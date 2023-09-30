СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Утром в субботу, 30 сентября, в Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Какой-либо другой информации новостные источники не приводят. Кроме того, на данный момент еще в семи областях Украины объявлена воздушная тревога.

По данным интернет-издания Ukraina.ru, мощные взрывы также прогремели в Запорожской области.

Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Ранее в этот день взрыв также произошел в районе города Южное в Одесской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.