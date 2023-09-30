Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
Взрыв произошел в районе городе Южное в Одесской области. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, украинское издание «Страна.ua».
В области утром звучит воздушная тревога. Других подробностей нет.
Минувшей ночью взрывы прозвучали в Винницкой и Черкасской областях.
Минобороны России эти данные пока не прокомментировало.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.