Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой и Черкасской областях
В Винницкой области произошел взрыв. Об этом 30 сентября сообщает украинский телеканал ТСН.
Также в Черкасской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины.
Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию о взрывах.
Накануне несколько взрывов раздались в Николаевской и Сумской областях Украины. По сообщениям властей, взрывы объясняются работой систем ПВО.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.