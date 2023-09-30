На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мощный взрыв с последующим возгоранием произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает 30 сентября «Страна.ua».
В Telegram-канале издания опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно густые черные столбы дыма над местом взрыва.
По предварительным данным МВД, произошел прорыв нефтепровода. Есть разлив нефтепродуктов на площади 100 кв. м и возгорание, которое уже перекинулось на частный дом.
Известно о трех пострадавших. На месте работают спасатели.
20 сентября в Кременчуге Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. До возгорания в районе объекта были слышны взрывы.