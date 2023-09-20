В Кременчуге на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

В Кременчуге Полтавской области Украины произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. До возгорания в районе объекта были слышны взрывы, сообщает 20 сентября глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.

«Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно остановлена», ― сообщил Лунин в своем Telegram-канале.

В ночь на 20 сентября на территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась в течение четырех с половиной часов. Кроме того, сообщалось о взрывах в Кременчуге.

Ранее, 18 сентября, сильные взрывы прозвучали в городе Измаиле Одесской области, где находится крупный морской порт. Днем ранее серия взрывов прозвучала в Харькове и области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.