Сильные взрывы прозвучали в городе Измаиле Одесской области, где находится крупный морской порт. Об этом сообщили в украинском издании «Зеркало недели» в понедельник, 18 сентября.

В ночь с воскресенья на понедельник в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Предупреждение об угрозе с воздуха ранее было объявлено и продолжает действовать в Кировоградской области. Тревога также действует в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее, 17 сентября, серия взрывов прозвучала в Харькове и области.

Мэр города Харькова Игорь Терехов также сообщал о взрывах в городе 16 сентября. С 11:00 мск в области звучала воздушная тревога.

ВС РФ начали атаковать критические объекты украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, данный шаг стал ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

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