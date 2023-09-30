Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом 29 сентября сообщили в СК РФ по городу Москве.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следователи проводят осмотр места аварии. Начаты процессуальные действия по установлению подробностей ДТП, среди которых проведение судебной экспертизы и допрос очевидцев.

Инцидент произошел на Большой Никитской улице ранее в этот день. Водитель «Мерседеса» вылетел на тротуар, в результате чего пострадала группа туристов.

Со слов самого водителя, он не понял, что произошло. Находясь в трезвом состоянии, его «вырубило». Очевидец заявил, что виновник ДТП отвлекся на телефон.

Корреспондент «Известий» опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно машину, налетевшую на прохожих.

По данным «Известий», в результате наезда на пешеходов пострадали шесть человек. В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших, по предварительной информации, две девочки 2011 и 2013 года рождения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023