СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

Пресненский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом 29 сентября сообщили в СК РФ по городу Москве.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следователи проводят осмотр места аварии. Начаты процессуальные действия по установлению подробностей ДТП, среди которых проведение судебной экспертизы и допрос очевидцев.

Инцидент произошел на Большой Никитской улице ранее в этот день. Водитель «Мерседеса» вылетел на тротуар, в результате чего пострадала группа туристов.

Со слов самого водителя, он не понял, что произошло. Находясь в трезвом состоянии, его «вырубило». Очевидец заявил, что виновник ДТП отвлекся на телефон.

Корреспондент «Известий» опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно машину, налетевшую на прохожих.

По данным «Известий», в результате наезда на пешеходов пострадали шесть человек. В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших, по предварительной информации, две девочки 2011 и 2013 года рождения.