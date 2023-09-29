Появились кадры последствий наезда иномарки на пешеходов в Москве

Корреспондент «Известий» поделился кадрами с места аварии на Большой Никитской в Москве, в результате которой 29 сентября пострадали пять человек.

На видео можно заметить Mercedes виновника аварии, получивший небольшие механические повреждения.

Водитель не покинул место происшествия. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Очевидец поделился подробностями аварии. По его словам, пострадавших было шесть человек, один из которых, предположительно, подросток 15 лет.

Он также утверждает, что в момент столкновения водитель, вероятно, смотрел в телефон и сам не понял, что произошло.

Авария произошла 29 сентября. Водитель иномарки выехал на тротуар и врезался в группу туристов.

Сам виновник утверждает, что его «вырубило». После ЧП он выбежал оказать медицинскую помощь пострадавшим, но родственники потерпевших его избили.

Как отметил водитель, ранее он попадал в аварию всего два раза, но тогда виноват был не он.