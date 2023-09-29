Момент наезда на пешеходов в центре Москвы попал на видео
Столичный Дептранс опубликовал видео наезда на пешеходов в центре Москвы 29 сентября.
По данным ведомства, ДТП произошло на Большой Никитской улице возле дома № 31. Судя по видео, автомобиль не повернул налево и выехал за пределы проезжей части в месте, где находилась толпа людей.
На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено.
Ранее в этот день «Известия» сообщали, что в результате наезда на пешеходов пострадали шесть человек.