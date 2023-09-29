Шесть человек пострадали в результате наезда на пешеходов в центре Москвы
В Москве шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом 29 сентября сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в центре города возле дома № 2 на Большой Никитской улице.
Информация о том, были ли все пострадавшие пешеходами, уточняется.
Ранее в этот день автомобиль отбросило в вестибюль станции метро «Сходненская» на северо-западе Москвы в результате ДТП с еще одной машиной. Данные о пострадавших уточняются.