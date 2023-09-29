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Сбивший пешеходов водитель объяснил попадание в ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Водитель Фарид Нурмамедов, который сбил группу пешеходов в центре Москвы, 29 сентября рассказал «Известиям» о причинах инцидента.

По словам автомобилиста, его неожиданно «вырубило», несмотря на то, что он находился в трезвом состоянии и ехал в машине не один.

Нурмамедов отметил, что сразу же выбежал из машины, чтобы оказать первую медицинскую помощь, но родственники потерпевших его избили.

«У меня шоковое состояние. Я законопослушный гражданин. За всю историю своего 12-летнего водительского стажа я два раза попадал в ДТП, где не был виноват. <…> Не знаю, что делать», — рассказал водитель.

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ДТП произошло на Большой Никитской. Машина вылетела на тротуар, врезавшись в толпу людей. Движение в районе затруднено, работают оперативные службы.

Столичный дептранс опубликовал видео наезда на пешеходов.

По данным «Известий», в результате наезда на пешеходов пострадали шесть человек. В столичной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших, по предварительной информации, две девочки 2011 и 2013 годов рождения.

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