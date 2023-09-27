Путин поручил Минэнерго подготовить предложения по стабилизации рынка нефтепродуктов

Минэнерго должно подготовить предложения по стабилизации цен на рынке нефтепродуктов. Об этом 27 сентября сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Рассчитываю, что Александр Валентинович [Новак] погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации», — отметил Путин в ходе совещания.

В частности, Путин поручил правительству «плотнее работать» с компаниями, чтобы стабилизировать цены на топливо в России, чтобы они понимали свою ответственность. Он рассчитывает, что меры, предлагаемые кабмином, принесут результат.

В начале совещания обсуждался ряд текущих вопросов, в том числе о ситуации с ценами на топливо и его доступностью в регионах.

По словам Новака, запрет на экспорт бензина и дизельного топлива стал одной из причин снижения цен на 20% и 16% соответственно. Он отметил, что на российских АЗС цены растут на уровне, близком к инфляции. Новак заявил, что в ближайшее время будут приняты решения по дополнительным мерам для стабилизации ситуации с ценами на топливо.

Ранее в этот день на совещании с правительством Путин также заявил о приоритете поставок топлива на внутренний рынок над экспортом. По его словам, правительству нужно выполнять свою работу, которая касается регулирования цен. Он отметил, что потребителям важен результат, который принесут меры по сдерживанию цен на топливо.

При этом, по мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского рост биржевой стоимости бензина и летнего дизельного топлива является обычной ситуацией, когда после значительного падения цены отскакивают вверх.

По информации СПбМТСБ, цена бензина Аи-92 выросла до 57,647 тыс. рублей за 1 т, Аи-95 — 60,012 тыс. рублей за 1 т, летний дизель — 62,742 тыс. рублей за 1 т.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 22 сентября отметил, что власти приняли такое решение своевременно.