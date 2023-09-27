Путин заявил о приоритете поставок бензина на внутренний рынок над экспортом

Прежде чем производители бензина будут зарабатывать на его экспорте, следует сначала поставить топливо на внутренний рынок. Об этом 27 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Всё понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — сказал он на совещании с правительством РФ.

Глава государства указал, что потребителям важен результат, который принесут меры по сдерживанию цен на топливо.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за 1 т, Аи-92 — 55,925 тыс. рублей за 1 т, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за 1 т.

22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение правительства ограничить экспорт топлива, подчеркнул, что меры приняты своевременно, и они будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке в РФ.