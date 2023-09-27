Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
«Союз МС - 23» с российскими космонавтами вернулся на Землю с МКС
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Мир
В Кремле заявили о необходимости выдать правосудию бойца СС Хунка
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Общество
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 млн рублей
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
Мир
Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Авто
Предзаказы на российский электромобиль Atom закончат принимать 30 сентября
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Высланный из Нигера французский посол покинул страну
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Путин заявил о приоритете поставок бензина на внутренний рынок над экспортом

0
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прежде чем производители бензина будут зарабатывать на его экспорте, следует сначала поставить топливо на внутренний рынок. Об этом 27 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Всё понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — сказал он на совещании с правительством РФ.

Глава государства указал, что потребителям важен результат, который принесут меры по сдерживанию цен на топливо.

Солярный знак: почему дизель оказался в дефиците по всему миру
Запасы топлива на одном из самых низких уровней в истории

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за 1 т, Аи-92 — 55,925 тыс. рублей за 1 т, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за 1 т.

22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение правительства ограничить экспорт топлива, подчеркнул, что меры приняты своевременно, и они будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке в РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023