Правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизеля

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что уже увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу, а также организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России нет дефицита топлива, проблемы с наполнением рынка были решены ранее. Он добавил, что оптовые цены на топливо пошли вниз и рынок балансируется.

20 сентября глава «Газпром нефти» Александр Дюков допустил возникновение дефицита топлива в РФ. Он выразил мнение, что заградительная пошлина на топливо в России может создать его излишки на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем это может привести к его нехватке.

Ранее, 1 сентября, Минэнерго сообщило «Известиям», что в министерстве разработаны меры для стабильного обеспечения моторными топливами субъектов России. Также ведомство рекомендовало участникам рынка приостановку или минимизацию новых отгрузок на экспорт автомобильного бензина и минимизацию экспорта дизельного топлива и СУГ до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.