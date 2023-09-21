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В Минэнерго объяснили необходимость введения ограничения на экспорт бензина

Минэнерго: ограничение поставок бензина и дизеля позволит пресечь «серый» экспорт
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Вводимые ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь «серый» экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, сообщили в пресс-службе Минэнерго журналистам 21 сентября.

«С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен», — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что ограничения носят временный характер.

Ранее в этот день пресс-служба правительства России сообщила об установленных соответствующих ограничениях. Там также добавили, что ранее для стабилизации обстановки на топливном рынке были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Кроме того, был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей.

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Накануне стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала. По данным, опубликованным на сайте площадки, на 14:22 мск 21 сентября цена на бензин АИ-95 находится на уровне 66 521 рубля за 1 т, АИ-92 — 61 883 рубля за 1 т, дизельное топливо — 71 869 рублей за 1 т.

15 мая глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Известиям» рассказал, что в 2022-м объем некачественного топлива на российском рынке впервые снизился до уровня 3,9%. По его словам, добиться этого удалось в том числе в связи с тем, что в стране несколько лет назад ввели оборотные штрафы для заправок.

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