Биржевые цены на бензин в России резко снизились

Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась 20 сентября, следует из данных на сайте площадки. Так, цена на бензин АИ-95 упала до 69 272 рублей за т, АИ-92 — 65 651 рубль за т, дизельное топливо — 73 447 рублей за т.

«Цены падают на фоне усилий правительства по охлаждению топливного рынка. Скорее всего, падение продолжится в какой-то степени, так как Минэнерго, по словам [первого замминистра энергетики Павла] Сорокина, обещает дополнительные «системные меры» для решения проблемы топливного рынка», — сказал «Известиям» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, говоря о мерах властей по регулированию топливного рынка, отметил, что среди них также обсуждается введение экспортных пошлин с той целью, чтобы внутренний рынок насыщался.

«В данном случае мы видим, что рынок отреагировал, не дожидаясь действий, и в целом на протяжении достаточно долгого времени удается регулировать ценовую ситуацию на топливном рынке», — заключил он.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что оптовые цены на топливо пошли вниз, рынок балансируется. Он объяснил, что стоит задача не повышать цены на внутреннем рынке, и это удается выполнить компаниям. Однако правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива при необходимости, добавил он.

В середине мая глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Известиям» рассказал, что в 2022-м объем некачественного топлива на российском рынке впервые снизился до уровня 3,9%. Он уточнил, что в 2015 году этот показатель доходил до 20%, а в 2021 году опустился ниже 5%. Он объяснил, что изменение показателя в том числе связано с тем, что в России несколько лет назад по инициативе Росстандарта ввели оборотные штрафы для заправок. Теперь АЗС дешевле реализовывать качественное топливо, чем в итоге попасться на нарушениях, подчеркнул Шалаев.