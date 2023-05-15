«Готовится линейка стандартов на различные виды сыра»

В России в этом году планируется утвердить ГОСТы на сыры, мед и халяльные отели. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. Также будет усилен контроль за детским питанием, введены методы учета содержания в продукции белков, жиров и уровня кислотности. Планируется утвердить и нормы производства растительных продуктов, добавил он. Новые стандарты качества могут сделать обязательными в случае решения властей.

«Начался разворот российского бизнеса в сторону освоения собственных технологий и производства»

— Как санкции повлияли на стандарты безопасности и качество продукции в России?

— Как это не удивительно, повлияли благоприятно. На фоне таких ограничений работа по стандартизации в стране стала лишь активнее. Предприятия стали наращивать собственное производство, потребовались новые технические решения и, соответственно, новые стандарты. В начале 2000-х годов российский бизнес ориентировался в основном на международные стандарты, многие из которых разрабатывались странами Запада без учета реалий других регионов. Их применение ограничивало не только возможность российских компаний участвовать в их обсуждении, но и использовать свои решения, лишь подстраиваясь под западные. После введения санкций в 2014-м начался разворот российского бизнеса в сторону освоения собственных технологий и производства. Компании поняли, что могут использовать отечественные ГОСТы как конкурентное преимущество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За прошедший год эта тенденция только усилилась. В 2022-м было принято более 1,6 тыс. новых ГОСТов. И впервые более половины из них разработаны по инициативе бизнеса. Компании, которые раньше боялись дополнительных обязательств и повышенных требований, стали активно выходить с инициативой разработки новых стандартов и внедрять новые технологии. Отечественные стандарты стали более востребованы. Фактически можно сказать, что санкции стимулировали работу над повышением качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной продукции.

— Возможен ли в перспективе полный переход России на собственные внутренние стандарты и отказ от международных?

— Полностью сделать это не получится, потому что мы не можем существовать в вакууме и должны учитывать международный опыт. Поэтому от международных стандартов мы не отказываемся, товары российских производителей соответствуют в том числе и мировым нормам.

Более того, мы продолжаем оставаться полноценными и активными членами международных организаций по стандартизации и по итогам 2022 года как минимум пять изначально российских стандартов стали международными. РФ, не будучи полностью изолированной от наилучшего зарубежного опыта, в части международной стандартизации все-таки должна стараться продвигать свои передовые решения, это в том числе укрепляет позиции отечественного бизнеса за рубежом.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

«Российские нефтегазовые компании за последние годы сделали колоссальный качественный скачок»

— В каких отраслях сейчас наиболее активно внедряются новые технологии и стандарты производства?

— Это происходит во многих отраслях. Мы видим, например, что российские нефтегазовые компании за последние годы сделали колоссальный качественный скачок в уровне технологий. Ими освоено производство новых видов оборудования, которое ранее наша страна только закупала за рубежом. Отечественный бизнес стал уходить от западных стандартов и делать свои на основе консенсуса между нефтегазовыми компаниями и поставщиками оборудования. Среди примеров новых разработок в сфере энергетики — оборудование для подводной нефтегазодобычи, СПГ-оборудование, созданное не как калька зарубежных решений, а как передовой опыт российских предприятий, который хотят стандартизировать.

Также в числе направлений и отраслей, где активно разрабатываются новые стандарты, — станкоинструментальная промышленность, беспилотный транспорт и беспилотные системы (включая как авиационные, так и подводные), электротранспорт, авиационная и железнодорожная техника. Много внимания уделяется и экологии.

— Что конкретно разрабатывается в этой области?

— В апреле мы приняли целую линейку стандартов в области ресурсосбережения и обращения с отходами. Например, ГОСТы по утилизации ТКО и переработке пищевых отходов. Сейчас разрабатывается серия ГОСТов по определению выбросов парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности, а также целый блок стандартов по контролю загрязнения окружающей среды: требования к промышленным предприятиям по анализу качества почвы, воды, воздуха рабочей зоны, обеззараживанию и использованию очищенных сточных вод.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Разрабатываем их и в обеспечении достоверности измерений и показателей выбросов заводов. Как сегодня можно доверять автоматическим системам мониторинга выбросов, если на них нет соответствующих стандартов? Они должны будут вступить в силу уже в 2023 году. Если профильные ведомства сочтут такую меру целесообразной, они смогут сделать новые требования к мониторингу выбросов обязательными за счет включения ссылок на стандарты в свои нормативные акты.

«Доля некачественного топлива в стране снизилась»

— Правительство продлило до конца 2023 года мораторий на проведение проверок бизнеса, это коснулось в том числе АЗС. Как в полной мере отсутствие контроля сказалось на качестве топлива и частоте недоливов на заправках?

— Введение моратория на проверки бизнеса ни в коем случае не означает, что Росстандарт снизил внимание к теме качества моторного топлива и нарушений АЗС. Мы планомерно с 2018 года переключались с надзорных мероприятий на профилактику нарушений на топливном рынке и их предупреждение, активно проводили разъяснения для участников рынка о требованиях к составу топлива и оборудованию раздаточных колонок, постоянно анализировали ситуацию на рынке.

Эта работа способствовала снижению доли некачественного топлива в стране. Если в 2015 году его объем на российском рынке доходил до 20%, в 2021 году опустился ниже 5%, а в 2022-м уже впервые снизился до уровня в 3,9%. Такой результат связан и с тем, что в России несколько лет назад по инициативе Росстандарта ввели оборотные штрафы для заправок. Сегодня АЗС дешевле реализовывать качественное топливо, чем в итоге попасться на нарушениях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Но нарушения всё еще встречаются. Наиболее частые из них — превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры. Например, ранее они были проведены в Дагестане, сейчас завершаются в Кабардино-Балкарии.

Также создаются лаборатории по анализу качества топлива — такой проект уже был успешно реализован в Крыму. Сегодня лаборатория Росстандарта на полуострове — одна из самых оснащенных в стране.

— Ранее Росстандарт разработал специальную методику проверок в режиме тайного покупателя. Она сейчас применяется?

— Проверка АЗС методом тайного покупателя считается надзорным мероприятием и подпадает под мораторий. Этот способ предусматривает ряд экспресс-тестов качества топлива, которые можно будет проводить по содержанию серы и чуть ли не на месте. Пока мы не применяем этот метод, но считаем, что его можно будет активно начать использовать после завершения моратория не только для топлива, но и для широкой группы продукции.

— Какие новые ГОСТы готовятся для сферы ЖКХ и строительства?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Стандарты в строительстве — одна из самых многочисленных групп стандартов, и здесь не могу не отметить активное участие в этой работе регулятора, Минстроя. Среди наиболее ожидаемых норм, разрабатываемых сейчас в сфере ЖКХ, — норма по услугам управления многоквартирными домами. Она будет касаться деятельности управляющих компаний, потому что эта тема — предмет большого количества споров и жалоб граждан. Новый ГОСТ должен будет разъяснить, как должна работать управляющая компания и каким стандартам услуг соответствовать. Он позволит защитить жильцов от некачественного предоставления услуг. В целом сейчас идет большая работа совместно с Минстроем по созданию новых норм.

В России появятся зеленые требования к объектам ИЖС

— Появятся ли в России стандарты в сфере индивидуального жилищного строительства?

— Разработка стандартов в сфере ИЖС действительно ведется. Это большая сфера бизнеса, которая пока не урегулирована. Гражданам важно понимать, что подразумевается под домокомплектом, что означает его заводская степень готовности, что есть открытый или закрытый контур, работа под ключ и предчистовая обработка. Всё это тоже должно быть гостировано, чтобы не было введения в заблуждение потребителя.

Также сейчас находится в разработке ГОСТ на зеленое требование к индивидуальному жилищному строительству. Это абсолютно добровольная история, но тем не менее думаю, что к концу года этот ГОСТ будет принят. В России появятся требования не только к зеленым многоквартирным зданиям, а соответствующий стандарт был разработан АО «ДОМ.РФ» и утвержден нами в конце прошлого года, но и к объектам ИЖС. То есть человек, строящий себе малоэтажный коттедж, если захочет оценить или понять, какие есть требования экологичности, сможет изучить соответствующий документ. В целом стандарты на зеленое строительство считаем очень перспективной темой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Какие новые стандарты готовятся в пищевой промышленности?

— В этом году готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра. Ведь их производство в стране в том числе фермерскими хозяйствами растет, поэтому есть потребность и в их тестировании. Также важная тема — новые стандарты на продукцию детского питания. В целом они в этой сфере уже существуют, но в 2023 году будет принято много новых. В частности, ГОСТ для молочной детской продукции, который установит методы определения массовой доли общего белка, жиров, определит их кислотность. Также будут введены новые стандарты для рыбной и мясной продукции детского питания.

«Стало появляться много фальсификата»

— Ранее в Минпромторге заявляли, что допускают разработку ГОСТа на мед. Когда он может быть принят?

— В России растет потребление меда. Однако наряду с этим увеличивается и число недобросовестных участников рынка — стало появляться много фальсификата. На проведенной в конце марта государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждалось, что одна из причин роста фальсификата — ряд правовых пробелов. У нас есть закон о пчеловодстве, но в нем нет четкого определения, что такое мед. Сейчас рассматриваются изменения в соответствующий закон, и если это будет сделано, то повлечет необходимость и актуализации ГОСТов на продукцию пчеловодства (сейчас таких около 40).

Также нас интересует актуализация ГОСТов на методы исследования. Например, один из самых частых видов фальсификации в сфере производства меда — его разбавление сахарными сиропами. Употребляя мед, вы никогда не узнаете, что на самом деле его определенное количество — это искусственный сахарный сироп, который никакого отношения к настоящему меду не имеет. Сейчас в разработке находится методика, которая позволит на основании изотопного анализа определить натуральность меда, наличие сиропа и его свойств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Роскачество сообщало о намерении разработать ГОСТы на продукцию на растительной основе, в частности на растительное мясо. Обсуждались также стандарты на полуфабрикаты, колбасные изделия и чизы. Вы участвуете в этом процессе?

— В последние годы отмечается стремительный рост рынка пищевых продуктов, изготовленных из растительного сырья, но по своим органолептическим характеристикам, а иногда и физико-химическим имитирующих традиционную пищевую продукцию животного происхождения. Потребителями такой продукции становятся не только убежденные вегетарианцы и веганы, но и люди с определенными пищевыми непереносимостями и аллергиями. Вместе с тем единых требований к различным видам «альтернативных» продуктов питания в РФ не установлено. В этой связи в 2022 году Росстандарт создал рабочую группу по их стандартизации. Одновременно началась работа над рядом стандартов, устанавливающих требования к пищевой продукции на растительной основе, и в 2023 году был принят первый соответствующий ГОСТ по общим техусловиям напитков на основе зерна, орехов и кокоса.

Сейчас ведется работа над ГОСТами для растительных полуфабрикатов, классификацией растительной продукции, требованиями для растительных замороженных десертов, а также методами определения в пищевой продукции на растительной основе аминокислотного состава и содержания глютена.

— Недавно в России впервые ввели национальные стандарты халяль. Известно, что в нашей стране также планируется создать и халяльные отели. Будут ли для них создаваться ГОСТы?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Уже утверждены первые ГОСТы на пищевую продукцию «халяль». В программу национальной стандартизации на 2023 год внесена такая тема, как туристские услуги халяль и общие требования к ним, в которую предполагается включить и требования к средствам размещения.

«Безопасность автомобильного транспорта обеспечена»

— В феврале стартовали проверки автомобилей, которые были ввезены в Россию по параллельному импорту. Каковы результаты этих мероприятий и будут ли проведены аналогичные анализы по другим категориям товаров, поступающим в страну по таким каналам?

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Минпромторг в 2022 году крайне оперативно отреагировал на изменившиеся обстоятельства на рынке автотранспорта, внеся соответствующие предложения по изменениям в нормативные акты в сфере оценки соответствия автомобилей, которые были поддержаны правительством. Нашей задачей является обеспечить, что находящийся в эксплуатации и ездящий по дорогам РФ автомобиль безопасен — независимо от того, произведен ли он в России, завезен ли зарубежным производителем в составе партии, поступил ли по параллельному импорту либо привезен отдельным гражданином.

Мы на регулярной основе проводим выборочный контроль правильности и обоснованности оформления документов об оценке соответствия автомобилей. В 2022 году были зафиксированы отдельные нарушения, и было принято решение об отмене свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств — кстати говоря, таких случаев было ровно 10, а всего в течение 2022 года в РФ оформлено 326 592 документа о подтверждении соответствия единичных транспортных средств. Схожая динамика была и в прошлые годы. То есть процедуры работают, и безопасность автомобильного транспорта обеспечена, несмотря на изменившиеся внешние условия.