«Работы по стандартизации — это техническое сотрудничество, они политически нейтральны»

В перспективе Росстандарт может отказаться от плановых проверок, заменив их более эффективными — например, мониторинговыми закупками, более известными как визит «тайного покупателя». Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ведомства Антон Шалаев . Также он сообщил, что автопроизводителей ждут штрафы, если они не смогут провести отзывную кампанию в условиях нехватки запчастей. При этом Росстандарт планирует начать информировать владельцев машин о неисправностях через «Госуслуги». Кроме того, Антон Шалаев рассказал о результатах последних проверок качества топлива на АЗС, разработке новых ГОСТов и о том, как свежие стандарты помогут развитию технологий и импортозамещению.

Стандартная ситуация

— Какие новые ГОСТы планируется ввести в этом году? Как они разрабатываются?

— Ежегодно Росстандарт утверждает программу национальной стандартизации. Туда попадают темы, на которые необходимо разработать либо новые ГОСТы, либо ГОСТы взамен существующих. Стандартизация неразрывно связана с задачами развития промышленности, поэтому в первую очередь в программу попадают стандарты, необходимые для реализации документов стратегического развития государства. Второй путь — инициатива самого бизнеса. По итогам 2021 года мы впервые добились уникального паритета государства и бизнеса в разработке новых ГОСТов, по инициативе бизнеса было разработано 49% новых стандартов.

Антон Шалаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас активно идет разработка стандартов для перспективных цифровых технологий — аддитивное производство, искусственный интеллект. Появляются новые стандарты на медицинские изделия — ранее у нас была принята программа стандартизации в этой области.

Активно идет разработка новых стандартов в области товаров и услуг для детей. Это не только стандарты на классические канцелярские товары, игрушки, но и, например, на услуги детских развлекательных центров на территории ТЦ. Эти новые стандарты должны появиться в этом году.

Важная с точки зрения импортозамещения тема — это стандарты в области станкостроения . Здесь реализуется Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года. Ее цели — повышение конкурентоспособности и восстановление утраченных позиций на внутреннем рынке, а также наращивание экспортного потенциала страны. Стоит признать, что в области станкостроения у нас стандарты достаточно сильно отстали. Вот уже почти год мы активно работаем с бизнес-сообществом, с наукой над разработкой принципиально новых ГОСТов, которые позволили бы не только импортозаместить станкостроительную промышленность в РФ, но и добиться принципиально новых собственных результатов.

— Как российская промышленность и ТЭК изменили подходы к работе в новых условиях санкционного давления?

— С применением стандартов для преодоления санкций мы вплотную столкнулись в 2014–2015 годах . Например, в то время в России не было ни одного нормативно-технического документа в области подводной нефтегазодобычи . Применение зарубежных стандартов и стандартов организаций ограничивало возможности участия широкого круга отечественных предприятий в реализации подобных проектов, а зарубежные компании стали уходить с российского рынка вместе со своими стандартами.

Антон Шалаев1 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Минпромторг, Росстандарт и «Газпром» разработали и утвердили Программу по обеспечению нормативной документацией создания отечественной системы подводной добычи для освоения морских нефтегазовых месторождений. В рамках этой программы формируется нормативно-техническая база, обеспечивающая возможность выпуска оборудования для систем подводной добычи на действующих и разрабатываемых морских нефтегазовых месторождениях России, включая месторождения Арктического шельфа.

Разрабатываются стандарты на подводные трубопроводы, соединительные элементы систем подводной добычи, грузоподъемное оборудование для систем подводной добычи, оборудование для ремонта скважин, материалы и технологические процессы. На сегодня утверждено уже более 100 новых ГОСТов. Фактически с нуля создана система нормативного обеспечения и документации отечественной подводной добычи для освоения морских нефтяных и газовых месторождений.

Сейчас аналогично активизировали работы по стандартизации в сфере переработки сжиженного природного газа, в том числе для проектов на платформах СПГ, а также для осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов.

Идет работа по увеличению доли стандартов, разрабатываемых на основе собственных разработок и результатов исследований, сокращению применения в качестве основы для разработки международных стандартов. Ожидаемый результат — экономическая независимость и конкурентоспособность для отечественной продукции.

Антон Шалаев2 Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Хорошо ли в мере

— Средства измерения тоже нужно импортозамещать?

— В части государственных первичных эталонов у нас обеспечена полная независимость . Все 160 эталонов, используемых в России, — отечественной разработки и производства. А вот непосредственно средства измерения еще частично зависимы от импорта . Приказом Минпромторга утвержден план мероприятий по импортозамещению метрологического оборудования , разработанный Росстандартом. Он содержит 55 групп позиций. При этом есть и однозначные успехи: российские предприятия, например, успешно производят счетчики газа, воды, генераторы сигналов, частотомеры.

— Сколько потребуется лет для полного импортозамещения оборудования в радиоэлектронике?

— Если говорить об измерительном оборудовании, то в планах — до 2024 года . Первые результаты мы видим уже сейчас. Думаю, что применительно к средствам измерения по ключевым, наиболее уязвимым позициям задача будет выполнена в плановые сроки.

— Ухудшение отношений с Западом как-то повлияло на сотрудничество в вашей сфере?

— На начало июня 2022 года РФ не просто остается полноправным членом международных организаций по стандартизации, но и обладает всеми правами и возможностями, которые были ранее. За это время уже принят целый ряд международных стандартов, разработчиком которых являлась Россия и которые утверждены на международных площадках по нашей инициативе. Работы по стандартизации — это техническое сотрудничество, они политически нейтральны . Пока практическая работа на этих площадках это подтверждает.

Также в части стандартизации один из лучших примеров — сотрудничество с Китаем. Оно достигло уровня, когда в отдельных направлениях у нас идет совместная разработка стандартов сразу на две страны. Изначально мы начинали с проектов стандартов под широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, создаваемый двумя странами, но не ограничиваемся этим. С китайскими коллегами разрабатываем стандарты и в ТЭКе, сельском хозяйстве.

Антон Шалаев3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Также активно сотрудничаем с Ираном, в первую очередь в области нефтегазового оборудования . Эта страна находится в той же ситуации, что и мы, поэтому сотрудничество весьма успешное.

Наши партнеры по ЕАЭС — это также само собой разумеющееся взаимодействие.

— Планируете какие-либо крупные проекты в сфере высоких технологий?

— Росстандартом разрабатываются или уже разработаны стандарты в области интернета вещей, промышленного интернета вещей, сенсорных сетей, умного производства, цифровых двойников, технологий математического моделирования, конструкторской документации, виртуальной и дополненной реальности и искусственного интеллекта .

Россия в сентябре 2021 года стала первой страной, где был принят национальный стандарт, который содержит основные требования к цифровым двойникам производства. Ни в одной стране мира этого еще не было. Сейчас коллеги на международных площадках присматриваются к нашему стандарту, с тем чтобы основные его требования распространить, по сути дела, на весь мир.

А для перечисления высокотехнологичных «метрологических» проектов ведомства, пожалуй, не хватит и целого дня. Приведу пример. Разработанная метрологами нашего подведомственного института научная аппаратура на днях успешно доставлена на Международную космическую станцию.

Антон Шалаев4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дело в том, что характеристики оборудования дистанционного зондирования Земли могут измениться как в процессе выведения на орбиту, так и при эксплуатации — в результате воздействия факторов космического пространства. Поэтому требуется ее периодическая калибровка непосредственно на орбите, чему и посвящен этот эксперимент. Ни у кого в мире такого нет, никто даже не говорит об этом.

Позитивный заряд

— С использованием каких стандартов будет развиваться электротранспорт?

— В августе 2021 был принят план мероприятий по развитию производства и использования электротранспорта в России . В нем поставлены задачи по стандартизации тех или иных решений. Сейчас уже принято 35 стандартов, то есть основа уже есть . Полностью приняты стандарты по системе зарядки электрических ТС.

В августе 2021 года правительством был утвержден план мероприятий по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России до 2024-го, который содержит в том числе задачи в области стандартизации. Мы должны, благодаря разработке и введению новых стандартов, способствовать развитию и расширению применения электромобилей в качестве городского транспорта .

Среди 35 документов, принятых по этой тематике, есть стандарты на системы зарядки электрических транспортных средств, системы бесперебойного снабжения, электромагнитную совместимость. Многие забывают, что, когда мы ставим элементарную зарядную станцию для электромобилей в центре мегаполиса, важно понимать, как это повлияет на совместимость с многочисленными другими высокотехнологичными объектами в городе.

Антон Шалаев5 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Кстати, первый в мире стандарт по электромагнитной совместимости компонентов «умного» города был принят в России .

— В прошлом году Росстандарт анонсировал запуск системы «тайного покупателя» на АЗС. Некоторые представители бизнеса с опаской относятся к этому и видят риск необоснованных штрафов или необъективного отношения к заправкам. Вы согласны с этим? Каковы результаты таких проверок?

— Я уверен, что для добросовестного бизнеса какие бы то ни было риски незаконного или необоснованного привлечения к административной ответственности отсутствуют.

С 1 июля 2021 года вступило в силу новое законодательство в области государственного и муниципального контроля (надзора). Введен такой новый вид контрольно-надзорного мероприятия, как мониторинговая закупка. По сути дела, это режим «тайного покупателя», хорошо зарекомендовавший себя в мировой практике mystery shopping.

Пока акцент в проверках в режиме «тайного покупателя» делается на недоливе на заправках, но методика экспресс-теста качества топлива у нас тоже уже готова , их реализация может начаться уже в 2023 году.

Подведомственным Росстандарту институтом ВНИИМС в отношении АЗС утверждена и аттестована методика измерений объема нефтепродуктов косвенным методом при отпуске через топливораздаточные колонки на заправках.

Проведение мониторинговой закупки будет эффективным инструментом противодействия нарушениям прав граждан на точность отпуска и качество нефтепродуктов. Также это обеспечит эффективную защиту бизнеса от недобросовестной конкуренции.

Антон Шалаев6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При плановой проверке АЗС заранее знает о визите инспекторов, и возможность выявить недолив в таком случае маловероятна (хотя и такие случаи встречаются), при этом на данную АЗС может поступать множество жалоб на недолив и низкое качество топлива . А при организации мониторинговой закупки инспектор сообщает о проведении контрольно-надзорного мероприятия уже после закупки топлива, и эффективность такого надзорного мероприятия значительно возрастает по сравнению с плановой проверкой.

Обращаю внимание, что на 2022 год правительством установлен мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Ведомство сосредоточено на профилактике правонарушений и проводит надзорные мероприятия только в соответствии с действующим законодательством.

В перспективе планируем вообще уйти от плановых проверок к новым видам контроля (например, мониторинговой закупки), уделяя еще больше внимания предупреждению нарушений . Это также снизит нагрузку на добросовестный бизнес.

Оставить отзыв

— Как в условиях санкций и нехватки запчастей планируете контролировать отзывные кампании автопроизводителей? Будут ли штрафы для компаний, которые не проведут ремонт?

— Безусловно, автовладельцы, приобретая автомобиль, рассчитывают не только на непосредственно транспортное средство, но и на необходимые обслуживание и сервис, в том числе в отношении автозапчастей, как в рамках текущего или гарантийного обслуживания, так и в рамках отзывных программ.

Антон Шалаев6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отзыв продукции — важнейший элемент процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира. Отзывные программы проводятся только в случае появления у автопроизводителя подтвержденной информации о несоответствии автомобиля или автокомпонента установленным техническим регламентом требованиям безопасности . Все доработки или замены производитель выполняет для автовладельцев бесплатно.

В случае выявления нарушений технического регламента в рамках контрольно-надзорных мероприятий выдаются обязательные к исполнению предписания об устранении нарушений, о разработке отзывной программы и о приостановке реализации продукции . В этом случае разработка отзывной программы имеет обязательный характер.

Росстандарт осуществляет надзор за соответствием выпускаемых в обращение автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Проводимые в его рамках отзывные кампании способствуют повышению безопасности дорожного движения и улучшению контроля качества изготовителями автомобилей.

В согласуемых программах по предотвращению причинения вреда (так их верно называть в соответствии с законодательством о техническом регулировании) обязательно присутствует строка об обеспечении необходимого количества запчастей для реализации данной отзывной программы. Таким образом, если автопроизводитель отказывает в проведении отзывной программы по причинам отсутствия запчастей, в том числе по причине исполнения незаконных санкций, это нарушение положений отзывной программы и влечет за собой применение штрафных санкций .

Антон Шалаев7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2021 году Росстандарт согласовал 111 программ мероприятий по предотвращению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Под отзыв попали 325 945 единиц автомобилей. С начала 2022 года автопроизводителями по согласованию с ведомством отозвано около 230 тыс. единиц транспортных средств, причем отзывные кампании реализуются в штатном порядке .

Кроме того, Росстандарт осуществляет проекты по расширению возможностей информирования владельцев транспортных средств, подлежащих бесплатному ремонту по отзывной кампании. Ведомство модернизировало алгоритм взаимодействия с автопроизводителями, и теперь все необходимые данные оперативно поступают в агентство от производителей.

Также в рамках соглашения об информационном сотрудничестве Росстандарт передает данные об отзывных программах специальным сервисам (Auto.ru, Autoteka.ru) . Это позволяет узнать о наличии автомобиля в отзывной кампании.