Топливо на разрыв: премьера попросили разобраться с ценами на АЗС

Парламентарии обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой проверить ценообразование на заправках и не допустить подорожания горючего. Депутаты и эксперты обращают внимание главы кабинета министров на разрыв между оптовыми и розничными ценами на автомобильное топливо. В Министерстве энергетики заявили, что ежедневно следят за ситуацией. Станут ли дешевле бензин и солярка, разбирались «Известия».

Между розницей и оптом

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил председателя правительства Михаила Мишустина поручить Федеральной антимонопольной службе проверить соблюдение законодательства на топливных рынках. Об этом говорится в письме, направленном лидером «эсеров» главе кабинета министров (копия имеется в распоряжении «Известий»). В нем он также просит Михаила Мишустина дать поручения Министерству энергетики ликвидировать разрыв между оптовыми и розничными ценами на бензин, дизельное и газомоторное топливо.

«Биржевые цены на топливо уверенно снижаются с февраля 2022 года. Только за конец июня бензин марки Аи-92 подешевел в оптовом звене на 9%, до 38,5 тыс. рублей за тонну. По бензину марки Аи-95 тенденция аналогичная: по данным на 1 июня 2022 он стоит на 29% дешевле по сравнению с 1 июля 2021 года», — говорится в обращении к премьер-министру.

По оценкам экспертов исследовательской группы «Петрмаркет», маржа АЗС при продаже бензина Аи-92 и Аи-95 составляет 9 и 10 рублей за литр соответственно.

Топливо на разрыв Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Цена вопроса

Опираясь на данные Росстата, лидер «эсеров» констатирует, что за последнюю неделю июня средняя стоимость литра бензина снизилась на 1 копейку, составив 50,57 рубля. При этом с 1 января по 1 июля литр бензина для потребителей в России подорожал на 0,39%, подчеркивает он.

В Министерстве энергетики, в свою очередь, отмечают, что с начала года цены на топливо в рознице не растут, и подчеркивают, что постоянно контролируют ситуацию на топливном рынке. Доходы АЗС от продажи горючего ведомстве сверхвысокими не считают.

— Маржа заправочного бизнеса, хотя и остается волатильной, находится на нормальном уровне, достаточном для стабильного топливоснабжения потребителей и развития бизнеса. Профильные ведомства продолжают ежедневный мониторинг топливного рынка для сохранения его баланса и в том числе достаточной доходности на АЗС и недопущения резких колебаний цен, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Пусть разбираются

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин падение оптовых цен на бензин считает объективным следствием снижения экспорта. Оставшимся на прежнем уровне ценам на заправках логичного объяснения нет, уверен эксперт.

Топливо на разрыв Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Заправки получают рекордные прибыли, причeм цены и на сетевых, и на независимых практически не отличаются. В этой связи правительству абсолютно точно нужно провести антимонопольное расследование и на предмет возможного сговора, и на предмет завышения цен в розничном звене, — заявил Шапарин «Известиям».

Не ждите многого

Определенные возможности для того, чтобы «подвинуться», у АЗС, безусловно, есть, отмечают эксперты топливного рынка. Однако на значительное падение цен на горючее рассчитывать не приходится, добавляют они.

— В нынешней ситуации можно говорить о возможном снижении цены на один, максимум полтора рубля с литра топлива. Ожидать, что горючее станет еще дешевле, точно не стоит, — заявил «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, ценовые кризисы на внутреннем топливном рынке периодически происходят в течение последних четырех лет. Независимые АЗС, у которых финансовая «подушка безопасности» гораздо меньше, чем у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), от них страдают в большей степени, подчеркнул эксперт.

Топливо на разрыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— На топливном рынке государство традиционно опиралось на вертикально интегрированные компании. Независимые АЗС были вынуждены подстраиваться под цены на заправках ВИНК, чтобы не остаться вообще без клиентов. В прошлом году эта схема начала давать сбои: в ряде регионов стоимость дизельного топлива на независимых АЗС была на 6, а то и на 8 рублей выше, чем у ВИНК, — отметил Фролов в беседе с «Известиям».

Осень покажет

Специалисты полагают, что осенью горючее может подорожать. Об этом заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

— Скорее всего, цены начнут расти в конце сентября, после завершения сельскохозяйственных работ, приводит издание прогноз аналитика.

Демидов подчеркнул, что стоимость горючего в нашей стране зависит от цены на нефть лишь на 15–20%, остальное приходится на налоги и акцизы. Поэтому колебания цен за баррель на бирже слабо влияют на стоимость бензина или дизельного топлива на внутреннем рынке.

Топливо на разрыв Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

АЗС без денег

Осенью 2021 года представители независимых АЗС пожаловались главе кабинета министров на убыточность своего бизнеса. Они отмечали, что в начале прошлого года практически вся прибыль уходила на текущие расходы: налоги, заработную плату сотрудникам, арендные и коммунальные платежи.