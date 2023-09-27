Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России

Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива растет второй день подряд после недельного падения, следует из данных на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил «Известиям» 27 сентября, что это обычная биржевая ситуация, когда после значительного падения цены отскакивают вверх. При этом он спрогнозировал стабилизацию стоимости топлива в октябре.

По информации СПбМТСБ, цена бензина Аи-92 выросла до 57,647 тыс. рублей за 1 т, Аи-95 — 60,012 тыс. рублей за 1 т, летний дизель — 62,742 тыс. рублей за 1 т.

Эксперт отметил, что ранее введенный правительством запрет на экспорт бензина сработал.

«В прошлые недели цена на 92-й бензин в рамках торгов на СПбМТСБ, снизилась почти на 20%, из которых 10% пришлись на пятницу, 22 сентября. [Текущая] неделя началась с коррекции к предыдущему падению», — сказал Переславский.

При этом он напомнил, что максимальная цена наблюдалась 18 сентября, когда стоимость взлетела выше 70 тыс. рублей.

«Закон биржи неумолим, производителям бензина было выгоднее продавать его за границу, чем на внутреннем рынке, поэтому наблюдался дефицит и, соответственна, цена росла. На мой взгляд, говорить о том, что цена снова пошла в рост, преждевременно. Обычная биржевая ситуация — после значительного падения цены отскакивают вверх, так как по низким ценам спрос увеличивается. Мне представляется, что в октябре цена на бензин всех марок и дизтопливо стабилизируется», — добавил Переславский.

По его мнению, в следующем месяце самый популярный бензин Аи-92 будет торговаться в диапазоне 57–62 тыс. рублей за 1 т. Временный запрет на экспорт части продукции нефтеперерабатывающих заводов позволит наполнить внутренний рынок необходимым предложением, считает эксперт.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 22 сентября отметил, что власти приняли такое решение своевременно.