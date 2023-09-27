Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
«Союз МС - 23» с российскими космонавтами вернулся на Землю с МКС
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Мир
В Кремле заявили о необходимости выдать правосудию бойца СС Хунка
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Общество
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 млн рублей
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
Мир
Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Авто
Предзаказы на российский электромобиль Atom закончат принимать 30 сентября
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Высланный из Нигера французский посол покинул страну
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

Эксперт объяснил рост биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России

Биржевые цены на бензин в РФ выросли: эксперт Переславский объяснил причины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива растет второй день подряд после недельного падения, следует из данных на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил «Известиям» 27 сентября, что это обычная биржевая ситуация, когда после значительного падения цены отскакивают вверх. При этом он спрогнозировал стабилизацию стоимости топлива в октябре.

По информации СПбМТСБ, цена бензина Аи-92 выросла до 57,647 тыс. рублей за 1 т, Аи-95 — 60,012 тыс. рублей за 1 т, летний дизель — 62,742 тыс. рублей за 1 т.

Эксперт отметил, что ранее введенный правительством запрет на экспорт бензина сработал.

«В прошлые недели цена на 92-й бензин в рамках торгов на СПбМТСБ, снизилась почти на 20%, из которых 10% пришлись на пятницу, 22 сентября. [Текущая] неделя началась с коррекции к предыдущему падению», — сказал Переславский.

При этом он напомнил, что максимальная цена наблюдалась 18 сентября, когда стоимость взлетела выше 70 тыс. рублей.

«Закон биржи неумолим, производителям бензина было выгоднее продавать его за границу, чем на внутреннем рынке, поэтому наблюдался дефицит и, соответственна, цена росла. На мой взгляд, говорить о том, что цена снова пошла в рост, преждевременно. Обычная биржевая ситуация — после значительного падения цены отскакивают вверх, так как по низким ценам спрос увеличивается. Мне представляется, что в октябре цена на бензин всех марок и дизтопливо стабилизируется», — добавил Переславский.

По его мнению, в следующем месяце самый популярный бензин Аи-92 будет торговаться в диапазоне 57–62 тыс. рублей за 1 т. Временный запрет на экспорт части продукции нефтеперерабатывающих заводов позволит наполнить внутренний рынок необходимым предложением, считает эксперт.

Вывоза нет: как повлияет на рынок запрет экспорта нефтепродуктов
Бизнес еще до решения властей начал закрывать нерентабельные АЗС

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 22 сентября отметил, что власти приняли такое решение своевременно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023