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Тихоокеанский флот получит новейшую подводную лодку

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Фото: РИА Новости/Ирина Мотина
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Тихоокеанский флот России усилят новейшей подводной лодкой «Якутск» проекта 636. План приема уже согласован Минобороны РФ, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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Корабли проекта 636 — самое современное, что у России пока есть в серии, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. Они могут стрелять по наземным и морским целям, а также подходят для работы в Японском море.

В настоящее время уже стартовало комплектование экипажа новой подлодки. До конца 2023 года он будет готов к выполнению поставленных задач.

В будущем году личный состав пройдет обучение и отправится принимать подводную лодку. Ожидается, что осенью стартуют первые испытательные выходы.

«Активность нашего флота в регионе в долгосрочной перспективе будет расти. Главной сценой соревнования великих держав будет Тихий океан. И военно-морское присутствие на Тихом океане будет во многом определять вашу роль в мировой политике. Поэтому происходит усиление Тихоокеанского флота, насколько это возможно. Многоцелевые подводные лодки, во-первых, участвуют в обеспечении службы атомных ракетных подводных лодок ТОФ. Во-вторых, они являются носителями ракет «Калибр», и они там необходимы. Лодки такого класса на Тихом океане были всегда, просто сейчас они нуждаются в замене и обновлении», — добавил военный эксперт Василий Кашин в беседе с «Известиями».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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